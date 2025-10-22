leonoticias - Noticias de León y provincia

Presentación en la ULE del disco de la cuarentuna.

La Cuarentuna Universitaria de León lanza su primer disco para «mantener viva la tradición»

El trabajo discográfico es una recopilación de algunas de las piezas más clásicas de la tuna, así como un canto inédito dedicado a la ULE

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:28

La Cuarentuna Universitaria de León presentó este miércoles en la Universidad de León su primer trabajo discográfico que nace con la misión de «mantener vivo el legado musical universitario y tender puentes entre generaciones».

Se trata de un recopilatorio de 15 canciones que incluye algunas de las piezas más clásicas y queridas de la tuna, reinterpretadas con el estilo propio de la Cuarentuna leonesa, además de un canto inédito dedicado a la Universidad de León, «alma mater» de la formación musical que nació en marzo de 2017.

«La gran mayoría de los integrantes de nuestra Cuarentuna fuimos antiguos alumnos de la Universidad de León y queríamos devolverle parte de lo que nos ha dado, rindiéndole un homenaje a través de una canción que refleja nuestro vínculo», señaló el presidente de la formación musical,Fernando Castañón.

Cultura, música, amistad y sentimiento

La rectora de la ULE y madrina de la Cuarentuna, Nuria González, no quiso faltar a la presentación de un disco con el que «se consigue que una tradición tan universitaria viaje por todos los rincones al ritmo de las panderetas y rondallas». «Enhorabuena por este magnífico trabajo que nos recuerda que la universidad también es cultura, música, amistad y sentimiento», trasladó.

La cuarentuna saca nuevo disco.

El proyecto aúna cultura y tradición y cuenta con la colaboración de la Cámara de Comercio de León, debido a que, según asgruó su presidente, Javier Vega, «la Cuarentuna sabe cómo poner a León en el mapa y mantener viva una parte muy valiosa de nuestra identidad».

El disco representa un homenaje a la música universitaria, una forma de mantener viva la tradición de la tuna y de acercar esta rica herencia a nuevas generaciones, transmitiendo los valores de compañerismo, alegría y amor por la vida universitaria que caracterizan a la tuna.

