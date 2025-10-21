leonoticias - Noticias de León y provincia

Tuna femenina de la ULE en Málaga.

La Tuna Femenina de la Universidad de León conquista el oro en Málaga

La formación leonesa se alza con los premios 'Mejor Pasacalles', 'Mejor Pandereta' y 'Mejor Tuna' en el certamen X Aniversario de la Tuna Femenina de Medicina de Málaga «por su energía, puesta en escena y buen humor»

León

Martes, 21 de octubre 2025, 16:21

Oro para la Tuna Femenina de la Universidad de León, que vuelve a casa con tres premios del certamen X Aniversario de la Tuna Femenina de Medicina de Málaga y el aplauso del público.

El encuentro, celebrado en la localidad malagueña de Coín, reunió a tunas procedentes de distintos puntos del país y dejó a las leonesas como grandes vencedoras, al obtener los galardones a Mejor Pasacalles, Mejor Pandereta y Mejor Tuna, este último el máximo reconocimiento del certamen.

Durante el fin de semana, las participantes llenaron las calles de música, color y alegría en un ambiente de convivencia y camaradería. Las integrantes de la Tuna Femenina de la ULE destacaron por su energía, puesta en escena y buen humor con el que interpretaron cada tema, conquistando tanto al jurado como a los asistentes.

El certamen contó además con la participación de la Tuna de Medicina de Pamplona, la Cuarentuna de Marbella, la Tuna Femenina de Medicina de Granada y la Tuna de Medicina de Málaga, anfitriona del encuentro.

Las integrantes de la Tuna Femenina de la ULE regresan a León con la satisfacción del trabajo bien hecho y el cariño recibido, orgullosas de seguir llevando el nombre de la Universidad de León a cada rincón donde suena su música.

