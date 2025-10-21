La Tuna Femenina de la Universidad de León conquista el oro en Málaga La formación leonesa se alza con los premios 'Mejor Pasacalles', 'Mejor Pandereta' y 'Mejor Tuna' en el certamen X Aniversario de la Tuna Femenina de Medicina de Málaga «por su energía, puesta en escena y buen humor»

Leonoticias León Martes, 21 de octubre 2025, 16:21 Comenta Compartir

Oro para la Tuna Femenina de la Universidad de León, que vuelve a casa con tres premios del certamen X Aniversario de la Tuna Femenina de Medicina de Málaga y el aplauso del público.

El encuentro, celebrado en la localidad malagueña de Coín, reunió a tunas procedentes de distintos puntos del país y dejó a las leonesas como grandes vencedoras, al obtener los galardones a Mejor Pasacalles, Mejor Pandereta y Mejor Tuna, este último el máximo reconocimiento del certamen.

Durante el fin de semana, las participantes llenaron las calles de música, color y alegría en un ambiente de convivencia y camaradería. Las integrantes de la Tuna Femenina de la ULE destacaron por su energía, puesta en escena y buen humor con el que interpretaron cada tema, conquistando tanto al jurado como a los asistentes.

Ampliar

El certamen contó además con la participación de la Tuna de Medicina de Pamplona, la Cuarentuna de Marbella, la Tuna Femenina de Medicina de Granada y la Tuna de Medicina de Málaga, anfitriona del encuentro.

Las integrantes de la Tuna Femenina de la ULE regresan a León con la satisfacción del trabajo bien hecho y el cariño recibido, orgullosas de seguir llevando el nombre de la Universidad de León a cada rincón donde suena su música.

Temas

Universidad de León