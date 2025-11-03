Un politólogo leonés concluye que en los ayuntamientos de León solo hay un 22% de alcaldesas

Leonoticias León Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:19 Comenta Compartir

Los ayuntamientos de León suspenden en igualdad y se sitúan a la cola de España en cuanto a presencia de mujeres en puestos de poder en la administración pública. Así lo concluye el trabajo de un politólogo leonés que ha analizado el llamado Síndrome de Borgen para reflexionar sobre el papel de la mujer en política.

Los Ayuntamientos de Castilla y León son los más desiguales de toda España. Es una de las principales conclusiones a las que ha llegado el leonés Serguei Sanz que el pasado curso realizaba su Trabajo de Fin de Grado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) estudiando la presencia de las mujeres en los Ayuntamientos de Castilla y León y que le valió una matrícula de honor.

Según los datos obtenidos, en 2024 las mujeres solo supusieron un 31% de los concejales de la comunidad, y solo un 20% de estos estaban gobernados por alcaldesas. En el caso de la provincia de León, hay un 34% de concejalas y un 22% de alcaldesas.

La popular serie danesa 'Borgen' inspiró a Nuria Valera, autora de 'Feminismo para principiantes', a describir el Síndrome de Borgen por el cual las mujeres no solo acceden mucho menos a puestos de poder, sino que aguantan mucho menos tiempo en ellos en comparación a sus homólogos masculinos. Sanz en su TFG estudió los 88 principales Ayuntamientos de Castilla y León, aquellos con más de 3.000 habitantes, desde 1999 a 2023, descubriendo que «tan solo hubo un 18% de mujeres del total de alcaldes y que además ostentaron el cargo una media de 19 meses menos que los hombres».

El caso de la provincia de León

En el caso de León hubo un 21% de alcaldesas en los 25 años estudiados y duraron de media 69 meses menos que sus homólogos masculinos. En la provincia de León es donde encontramos, dentro de Castilla y León, la mayor diferencia en el tiempo que mujeres y hombres ejercen el cargo de primer edil. Pese a tener un mayor porcentaje de mujeres en las alcaldías de la provincia, estas «ostentan su cargo una media de cuatro años frente a los diez años de los hombres, una diferencia muy significativa», concluye el autor.

En el citado TFG se comprueba una correlación entre el «mayor número de habitantes de los municipios y el mayor porcentaje de concejalas, no así en el dato de alcaldesas». Cabe recordar que el Art. 44 bis de la LOREG establece cuotas de género en las listas electorales de los Ayuntamientos con más de 3.000 habitantes.

Desigualdad horizontal

Igualmente, Sanz estudió la desigualdad horizontal en las delegaciones de alcaldía de Castilla y León viendo cómo las mujeres suelen ostentar concejalías como Servicios Sociales (79% mujeres), Igualdad (90%), Cultura (69%) y Educación (72%) y que los hombres suelen ocupar otras como Urbanismo (69%), Deportes (75%) y Medio Ambiente (62%) atestiguando una «asignación de responsabilidades en función de los tradicionales roles de género».

Por último, el autor concluye su TFG con el estudio de las fuerzas políticas. Únicamente Izquierda Unida (43%) y el Partido Socialista Obrero Español (37%) cumplen o se acercan a la paridad entre mujeres y hombres en los 2.248 Ayuntamientos de Castilla y León.