El informe GEM constata que el emprendimiento en Castilla y León crece hasta alcanzar el 6,5% de la población

El número de emprendedores en Castilla y León mantiene la tendencia creciente de los últimos años, 5,2 por ciento en 2022, 5,3 de 2023 y se incrementa hasta el 6,5 por ciento en 2024, según recoge el informe GEM 2024-2025 (Global Entrepreneurship Monitor) Castilla y León elaborado por investigadores de la Universidad de León, presentado en el marco de las V Jornadas de emprendimiento 'Emprender como sinónimo de éxito'.

La rectora, Nuria González, destacó que «el documento va más allá de una mera estadística, es un diagnóstico que se necesita para actuar con rigor, para orientar políticas, y para fortalecer el ecosistema del emprendimiento en Castilla y León que debe ser motor de desarrollo y de oportunidades en nuestro territorio. Un estudio que además nos interpela como Universidad, al recordarnos que el emprendimiento empieza mucho antes de que nazca una empresa». Para la Universidad de León, el emprendimiento es «una prioridad institucional» y, por ello, se apuesta por «una cultura emprendedora transversal, presente en todas las facultades, en todos los ámbitos y en todos los perfiles», dijo.

Entre todos los datos, la rectora, que también es coautora del estudio, incidió no solo en el incremento del emprendimiento, sino también que el 9,6 por ciento de la población tiene intención de emprender en los próximos tres años, «lo que sitúa el emprendimiento potencial de nuestro territorio superior al registrado en regiones económicamente dinámicas, como País Vasco o Navarra».

En la presentación también participó el director el Instituto de Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León, Augusto Cobos, quien destacó que «es fundamental conocer los datos antes de diseñar las políticas de apoyo», por ello incidió en que «contar con un apoyo que nos explique cuál es la situación del emprendimiento en Castilla y León, qué cosas estamos haciendo bien, en qué cuestiones los esfuerzos que hacemos no tienen ningún impacto y qué campos son mejorables y es importante conocerlo para que las políticas públicas sean eficientes».

El director del informe, Daniel Alonso, destacó el emprendimiento femenino que sitúa a Castilla y León por «encima en todas las categorías»; mientras que un 6,3 por ciento de los hombres castellanos y leoneses se declara emprendedor reciente, un 6,7 por ciento de las mujeres forma parte de esta misma categoría en la Comunidad. Respecto a la forma jurídica, la mayoría elige ser autónomo/a, pero entre ellas cada vez ganan más fuerza las sociedades cooperativas como forma jurídica, un 13,8 por ciento, frente al 4,4 en el caso de los hombres.

Asistentes a la presentación del informe en la Universidad de León.

En cuanto al motivo para emprender, en 2024, según recoge el informe GEM, tanto para los emprendedores recientes como para los que lideran empresas consolidadas, ha sido ganarse la vida debido a la escasez de trabajo. La segunda motivación difiere entre los nuevos emprendedores y los consolidados, los primeros dan más importancia a la creación de una riqueza o renta muy alta, y los segundos le otorgan más relevancia a continuar con la tradición familiar.

Daniel Alonso también expuso las cifras de abandono que se situaron en el 3,1% que «nos gustaría que fuese más baja y que, aunque nos sitúa por debajo de la media nacional, es un aspecto que tenemos que mejorar en los próximos años».

Entre los emprendedores de la provincia leonesa, expuso su caso Carlos Llamas, CEO de la empresa WeBotanix, «un laboratorio en el que desarrollamos complementos alimenticios y cosmética ecológica, lo que se denomina fitoterapia, desarrollados desde la evidencia científica», una empresa «pequeñita» que nació en un garaje y que hoy, a punto de cumplir cinco años, cuenta con siete empleados, lo que confirma, añadió, que «la decisión que tomamos fue acertada».

«Después de seis años, lo que es diferenciador es tener la capacidad de navegar en la incertidumbre sin perder el foco en el objetivo; la motivación ayuda a empezar, pero dura un día o una semana o un mes, después es la disciplina, hacer lo que tienes que hacer cuando no te apetece hacerlo», señaló.

En cuanto al capital necesario para emprender, un 50 por ciento de los proyectos de negocio iniciados en 2024 en Castilla y León ha necesitado un capital semilla menor de 17.000 euros, lo que podría indicar la escasa envergadura de las iniciativas, pero al mismo tiempo mayor facilidad para su financiación. No obstante, es preciso destacar que un 16,1 por ciento de dichos proyectos de negocio necesitó un capital superior a 100.000 euros, lo que podría resultar en empresas con mayor tamaño en el futuro.

Sobre la procedencia del capital semilla en Castilla y León, se puede señalar que un 64,3 por ciento de las iniciativas se financia con los ahorros personales de los emprendedores, cifra muy similar a la obtenida en el caso de España (65 por ciento).

El perfil emprendedor, detalló Alonso, recoge que «la mayor parte de los emprendedores de Castilla y León tiene una edad comprendida entre los 25 y 54 años. Además, las personas con estudios de máster o estudios de doctorado presentan unas tasas de emprendimiento reciente superior al resto de las registradas en otras categorías. Además, el 60% confirma que posee esa formación específica sobre emprendimiento y gestión empresarial».

Sobre la forma jurídica de las iniciativas emprendedoras recientes y consolidadas, la predominante es la del autónomo, tanto en Castilla y León como en España, seguida a gran distancia por la Sociedad de Responsabilidad Limitada, sobre todo en el caso de las empresas consolidadas. Además, la Sociedad Cooperativa alcanza en Castilla y León el 8,6% de las iniciativas emprendedoras recientes, más del doble que la media nacional.

Como novedad en la elaboración del Informe GEM Castilla y León 2024-2025, se preguntó a los encuestados su opinión sobre la inteligencia artificial. En general, la IA presenta unas cifras de adopción modestas en las iniciativas emprendedoras de la Comunidad (18,9 por ciento de las iniciativas recientes y 10,3 de las consolidadas), si bien se espera que su uso se incremente en los próximos tres años (hasta el 21,2% y 17,2%, respectivamente), en línea con la tendencia general detectada a nivel español.