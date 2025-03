Un grupo internacional coordinado por la ULE avanza en el uso de la robótica

Leonoticias León Domingo, 23 de marzo 2025, 11:34 Comenta Compartir

La Universidad de León ha coordinado la tercera reunión del proyecto Erasmus+ RoboSTEAMSEN, celebrada en Oporto, Portugal. Este proyecto europeo tiene como objetivo el desarrollo de metodologías innovadoras que integran la robótica y el enfoque STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) para mejorar el aprendizaje de estudiantes con necesidades especiales. Se trata, según explica Francisco Rodríguez Sedano, investigador del proyecto, «de mejorar el aprendizaje de estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, incluyendo alumnos con autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad y otras diversidades funcionales»

Durante las sesiones de trabajo, los socios del proyecto evaluaron el progreso en la creación de recursos educativos adaptados y accesibles, diseñados para fomentar la inclusión de estudiantes con discapacidad en entornos de aprendizaje activo. Además, expone Rodríguez Sedano, «se planificaron los cursos de formación online dirigidos a los docentes de los centros colaboradores que les permitirán adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para implementar la robótica en el aula, utilizando metodologías activas y recursos accesibles que favorezcan un aprendizaje más inclusivo».

En definitiva, en Oporto, compartieron experiencias y buenas prácticas entre los participantes, fortaleciendo la colaboración internacional en el ámbito de la educación inclusiva y la accesibilidad.

Así, la Universidad de León, como coordinadora del proyecto, reafirma su compromiso con la innovación educativa y la inclusión, promoviendo el uso de la robótica como una herramienta clave para el desarrollo de competencias y la reducción de barreras en el aprendizaje de estudiantes con necesidades especiales.

Un paso más hacia la plena inclusión educativa

El proyecto RoboSTEAMSEN (Training SEN teachers to use robotics for fostering STEAM and develop computational thinking) tiene como objetivo formar docentes para el uso de la robótica como herramienta de enseñanza en las disciplinas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) para alumnos con discapacidades intelectuales y de desarrollo. Se trata de entender las necesidades que tienen estos estudiantes y realizar adaptaciones utilizando la tecnología de la robótica y metodologías de aprendizaje activo con el objetivo de personalizar su aprendizaje.

Se trata de un proyecto que cuenta con financiación del programa Erasmus+ y que tiene siete socios de cinco países, por parte de España, a la Universidad de León -que es la coordinadora- se une también la Universidad de Salamanca y el CEE Nuestra Señora del Sagrado Corazón, en Portugal hay dos socios: el Instituto Politécnico de Bragança y el MCPF - Colégio Internato dos Carvalhos, en Finlandia: la Universidad de Finlandia Oriental (Itä-Suomen Yliopisto), en Italia: la asociación cultural Pixel-Associazione culturale y, finalmente, en Rumanía: la Scoala Primara EuroEd. Esta diversa coalición permite un enfoque multidisciplinario y multicultural para la inclusión educativa.