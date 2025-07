El fenómeno FOMO de las redes sociales, a debate en León

Leonoticias León Viernes, 4 de julio 2025, 13:43 Comenta Compartir

El aula 20 de la Facultad de Educación de la Universidad de León (ULE), en el campus de Vegazana, acogerá los días 8 y 9 de julio un curso de verano titulado 'Conectados pero solos: El fenómeno FOMO en las redes sociales', dirigido a estudiantes, personal docente e investigador, y personal técnico de gestión, administración y servicios de la ULE, y abierto también a la participación de cualquier persona que se muestre interesada por el tema.

Al hablar de FOMO (Fear of Missing Out), nos referimos a la sensación de ansiedad e inquietud que surge por la creencia de que otros están viviendo experiencias más gratificantes o divertidas, y que uno se las está perdiendo, especialmente en el contexto de las redes sociales. Es un miedo a quedarse fuera, a no estar al tanto de lo que ocurre o a no participar en eventos o situaciones sociales que se perciben como importantes o deseables.

El curso que le dedica el programa estival de la ULE será dirigido por la profesora Estefanía Gómez Muñoz, tiene una duración de 10 horas (8 presenciales y 2 de trabajo personal de los participantes), y su principal objetivo es dar a conocer dicho fenómeno y su impacto en los individuos.

Inscripciones y contenido del curso

En las diferentes sesiones que integran el programa se analizarán los efectos psicológicos y sociales del FOMO, se desarrollarán estrategias para reducir sus efectos negativos, y se trabajará para fomentar la concienciación sobre un uso consciente y saludable de las redes sociales.

El precio de la matrícula se ha fijado en 10 euros (7 para estudiantes universitarios y 5 sin son de la ULE, o personas jubiladas o desempleadas).