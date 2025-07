«Habrá estudios de Medicina en Ponferrada a partir de 4º» insiste la rectora de la Universidad de León

Leonoticias León Martes, 22 de julio 2025, 15:13 | Actualizado 15:29h. Comenta Compartir

La rectora de la Universidad de León, Nuria González, ha reiterado que la implantación del Grado de Medicina alcanzará tanto al campus de la capital como al del Bierzo, pero allí no se hará con todos los cursos de la titulación: «Ya lo he dicho, habrá estudios de Medicina en Ponferrada, pero llegarán a partir del cuarto curso; no desde el primer ciclo».

Responde así a la petición hecha por la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Ponferrada, que emitió una declaración conjunta en la que reclamaba «que se implante en el campus de Ponferrada la totalidad de los cursos de la titulación y no solo su ciclo final».

También solicitan que, «dentro de las capacidades docentes y de infraestructura del campus, se habilite el mayor cupo posible de alumnos en el grupo que inicie sus estudios en Ponferrada».

Nuria González ha señalado, como en anteriores ocasiones, que ofertar Medicina en ambas ciudades supondría duplicar los recursos: «Impartir un grado tan exigente como Medicina en dos campus sería muy complicado y está consensuado con la Junta y es más oportuno que llegue a Ponferrada cuando esté más consolidada la titulación», añadió.