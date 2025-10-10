Un estudio pionero compara la transión de la minería de carbón entre León y Gales La Revista de Investigaciones Regionales acaba de publicar el artículo 'Just transition in post-mining regions: Governance and socio-economic strategies in Wales and León' firmado por el profesor del departamento de Economía y Estadística de la Universidad de León, Pablo García García

La Revista de Investigaciones Regionales acaba de publicar el artículo 'Just transition in post-mining regions: Governance and socio-economic strategies in Wales and León' ('Transición justa en regiones post-minería: Gobernanza y estrategias socioeconómicas en Gales y León'), firmado por el profesor del departamento de Economía y Estadística de la Universidad de León, Pablo García García. Se trata del primer estudio académico que contrapone los casos de Gales (Reino Unido) y León para analizar cómo estas regiones mineras en declive afrontan el reto de la transición justa.

El trabajo examina los marcos de gobernanza, la participación de actores locales, las metodologías de reestructuración económica y los desafíos en la implementación de políticas en ambos territorios. El objetivo es identificar similitudes, diferencias y lecciones útiles para avanzar hacia una transición que combine sostenibilidad ambiental con cohesión social y empleo digno. Se trata, explica García García de «una comparación inédita de estos dos casos que hasta ahora no había sido abordada en la literatura académica ni en el debate público, a pesar de su relevancia».

El caso de Gales en contraposición con el de León

En Gales, la transición justa se apoya en una base legal robusta —la Well-Being of Future Generations Act— que obliga a integrar la sostenibilidad en todas las políticas públicas y promueve herramientas innovadoras como índices de vulnerabilidad social para orientar las inversiones. Sin embargo, persisten limitaciones en la participación ciudadana y en la autonomía financiera para implementar medidas a gran escala.

Mientras, en León, el proceso se articula a través de los Convenios de Transición Justa promovidos por el Gobierno de España, centrados en compensar los efectos inmediatos del cierre de minas y centrales térmicas mediante inversiones y creación de empleo en los municipios más afectados. Este enfoque ofrece respuestas rápidas, pero sus diagnósticos resultan a menudo genéricos y no siempre reflejan las particularidades locales, ni los conflictos sociales vinculados a la implantación de energías renovables. «Los convenios priorizan empleos directos e ingresos laborales, dejando de lado impactos ambientales, pérdida de empleo indirecto y calidad laboral», explica García García que considera existen «limitaciones en su diseño, diagnóstico y procesos participativos».

Realidades comparables con una historia común

Ante estas limitaciones, surge la pregunta de «cómo mejorar la transición justa en León y una vía de aprendizaje es observar otras regiones mineras en declive, como Gales, que comparte con León una historia y una realidad comparables», además de dos lenguas históricas, el galés y el leonés.

En Gales, recoge el profesor de Economía y Estadística en su trabajo, «el modelo cubre la transformación de sectores más amplios, como transporte, agricultura, construcción, gestión de residuos y servicios públicos, mientras que en León los diagnósticos se basan en datos censales desactualizados o indicadores poco útiles para zonas rurales, en Gales se desarrollan estrategias de datos a medida, con herramientas como el Índice de Vulnerabilidad Relativa de la Transición Justa, que identifica comunidades con mayor riesgo socioeconómico y un sistema de indicadores de bienestar que mide impactos sociales, económicos y ambientales».

Sin embargo, concluye el investigador, «el proceso galés tampoco es perfecto», ambos presentan «limitaciones» pero considera que «combinando la visión sistémica, aunque localista de Gales, con el espíritu redistributivo de los fondos españoles, es posible construir un marco de transición justa más efectivo y adaptado a la realidad de León».

Conclusiones: ambos modelos de transición son combinables

El estudio subraya que no existe un único modelo de transición justa: mientras Gales avanza con una visión sistémica y de largo plazo, León apuesta por medidas localizadas y de respuesta inmediata. La comparación sugiere que una combinación de ambas estrategias —planificación estratégica junto con acciones concretas de reactivación económica— podría servir de guía para otras regiones mineras que buscan un futuro más sostenible y equitativo.