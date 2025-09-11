Enrique López asume la dirección del Instituto de la Viña y el Vino de la ULE La rectora de la ULE, Nuria González, agradeció el compromiso de López al tomar posesión como director de un Instituto que permite transferir el conocimiento que se genera en los laboratorios de la ULE a un sector clave para la provincia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:12

El catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de León Enrique López González ha tomado posesión este jueves como nuevo director del Instituto de investigación de la Viña y el Vino de la Universidad de León con su «compromiso personal con el florecimiento y la prosperidad compartida del mundo de la viña y el vino».

En el transcurso del acto, presidido por la rectora, Nuria González, López recordó, en la provincia de León tiene «raíces milenarias» y, en la ULE, «desde el siglo pasado», cuando nació este instituto en 2010 de la mano del profesor doctor Enrique Garzón Jimeno, que lo ha dirigido hasta hoy, al que ha agradecido su trabajo «sin el que el instituto sería una entelequia».

El acto, que tuvo lugar en la Sala de Juntas del edificio del Rectorado, sirvió también para recordar frases célebres relacionadas con el mundo del vino, López citó, entre otros, a Plinio que «en su enciclopedia de Historia Natural sentenció que el hombre debe al vino ser el único animal que bebe sin sed» e también hizo referencia a Alexander Fleming que sentenció que «si bien la penicilina cura a los hombres, el vino les hace felices».

Por su parte, la rectora de la ULE, Nuria González, agradeció a López que asuma el cargo «con ilusión y ganas» de un Instituto «muy ligado a uno de los sectores importantes de esta provincia» y que lleva a cabo una destacada tarea de «transferencia del conocimiento que se genera en los laboratorios de nuestra Universidad al sector». También tuvo palabras de agradecimiento para Enrique Garzón, «que fue el fundador del Instituto y que durante 15 años ha hecho que sea un referente en ese sector del vino».

