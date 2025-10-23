La comunidad universitaria de la ULE refuerza su compromiso con la donación de sangre Estudiantes y personal docente y administrativo de la Universidad de León participan en las jornadas de donación de sangre en el marco de la campaña nacional el 'Reto 10.000'

La comunidad universitaria de León refuerza su compromiso con la donación de sangre. El hall de la Facultad de Educación ha sido el escenario este jueves de la segunda jornada de la campaña de donación de sangre que impulsa la Universidad de León en el marco del 'Reto 10.000'.

Se trata de una iniciativa que se inició el pasado martes en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y que se desarrolla a lo largo del mes de octubre en las universidades españolas con el objetivo de conseguir las 10.000 donaciones con motivo del Día de las Universidades Saludables.

Estudiantes, personal docente y administrativo han participado de manera sencilla y rápida en la donación, que ha contado con la coordinación del equipo de la Hermandad de Donantes de Sangre, que ha facilitado todo el proceso y ha ofrecido información sobre la importancia de la donación altruista.

Con esta iniciativa, la Universidad de León busca sensibilizar y fomentar la cultura de la donación, recordando que cada gesto salva vidas. La campaña continuará el próximo 29 de octubre en el campus de Ponferrada, que por segundo año consecutivo se adhiere a esta iniciativa, sumando así nuevas oportunidades para que toda la comunidad universitaria pueda participar y colaborar en este reto solidario.

Precisamente, el pasado mes de septiembre la rectora de la Universidad de León suscribía un convenio marco de colaboración con Donantes de Sangre y Fundaspe con el objetivo de agilizar futuros proyectos conjuntos destinados a fomentar y concienciar sobre la donación altruista en todas sus formas, involucrando a toda la comunidad universitaria.

