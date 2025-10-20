Charlas breves y dinámicas en el Café Varsovia por los Estudiantes de Biotecnología de la ULE 'La creatina más allá del deporte'; 'Hormonas, longevidad y bienestar femenino: repensando la menopausia desde la ciencia' y 'Quitosano: el terror de los metales pesados' son las primeras charlas que se «servirán» en taza en el Café Varsovia el próximo 22 de octubre

Leonoticias León Lunes, 20 de octubre 2025, 10:14 Comenta Compartir

La Asociación de Biotecnólogos de León (ABLe) pone en marcha una nueva edición de 'ConCiencia, Té', un ciclo de charlas divulgativas en las que estudiantes de grado, máster y doctorado acercan la ciencia al público general en un ambiente distendido y cercano.

Las jornadas se celebrarán los miércoles 22 y 29 de octubre y 5 de noviembre de 2025, a partir de las 20:00 horas, en el Café Varsovia (Calle del Arquitecto Ramón Cañas del Río, 9, León).

El objetivo de esta iniciativa es fomentar el interés por la ciencia y la comunicación científica, ofreciendo un espacio en el que la curiosidad, la divulgación y el disfrute se dan la mano. Durante cada sesión, los asistentes podrán escuchar ponencias breves y dinámicas sobre temas de actualidad científica mientras comparten una bebida en un entorno relajado.

El primer encuentro, el miércoles 22 de octubre, contará con tres ponencias: Imanol Fernández Carrera, estudiante del Grado en Biotecnología, con la charla 'Creatina más allá del deporte'; Carlos Galán da Silva, estudiante del Grado en Biología, con 'Hormonas, longevidad y bienestar femenino: repensando la menopausia desde la ciencia' y, finalmente, Iñigo Andrés Pastor, estudiante del Grado en Biología, con 'Quitosano: el terror de los metales pesados'.

Para los amantes del conocimiento y la curiosidad

Todas las sesiones son abiertas al público y desde ABle animan tanto a la comunidad universitaria como a la ciudadanía leonesa a participar en esta experiencia divulgativa única con la que quieren «que la ciencia salga de las aulas y los laboratorios, y que cualquiera pueda disfrutarla mientras toma un té o un café».

«ConCiencia, Té 2025' promete ser una cita imprescindible para los amantes del conocimiento, la curiosidad y las buenas conversaciones», concluyen.