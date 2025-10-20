Charlas breves y dinámicas en el Café Varsovia por los Estudiantes de Biotecnología de la ULE
'La creatina más allá del deporte'; 'Hormonas, longevidad y bienestar femenino: repensando la menopausia desde la ciencia' y 'Quitosano: el terror de los metales pesados' son las primeras charlas que se «servirán» en taza en el Café Varsovia el próximo 22 de octubre
León
Lunes, 20 de octubre 2025, 10:14
La Asociación de Biotecnólogos de León (ABLe) pone en marcha una nueva edición de 'ConCiencia, Té', un ciclo de charlas divulgativas en las que estudiantes de grado, máster y doctorado acercan la ciencia al público general en un ambiente distendido y cercano.
Las jornadas se celebrarán los miércoles 22 y 29 de octubre y 5 de noviembre de 2025, a partir de las 20:00 horas, en el Café Varsovia (Calle del Arquitecto Ramón Cañas del Río, 9, León).
El objetivo de esta iniciativa es fomentar el interés por la ciencia y la comunicación científica, ofreciendo un espacio en el que la curiosidad, la divulgación y el disfrute se dan la mano. Durante cada sesión, los asistentes podrán escuchar ponencias breves y dinámicas sobre temas de actualidad científica mientras comparten una bebida en un entorno relajado.
El primer encuentro, el miércoles 22 de octubre, contará con tres ponencias: Imanol Fernández Carrera, estudiante del Grado en Biotecnología, con la charla 'Creatina más allá del deporte'; Carlos Galán da Silva, estudiante del Grado en Biología, con 'Hormonas, longevidad y bienestar femenino: repensando la menopausia desde la ciencia' y, finalmente, Iñigo Andrés Pastor, estudiante del Grado en Biología, con 'Quitosano: el terror de los metales pesados'.
Para los amantes del conocimiento y la curiosidad
Todas las sesiones son abiertas al público y desde ABle animan tanto a la comunidad universitaria como a la ciudadanía leonesa a participar en esta experiencia divulgativa única con la que quieren «que la ciencia salga de las aulas y los laboratorios, y que cualquiera pueda disfrutarla mientras toma un té o un café».
«ConCiencia, Té 2025' promete ser una cita imprescindible para los amantes del conocimiento, la curiosidad y las buenas conversaciones», concluyen.