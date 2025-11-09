La Cátedra de Estudios Leoneses inicia la recopilación de material para el nuevo Portal de Memoria Gráfica de León La CELe invita a la ciudadanía a preservar y compartir la memoria viva de los territorios que conformaron el Reino de León para continuar avanzando en su propósito de recuperar, preservar y difundir su cultura y el patrimonio

La Cátedra de Estudios Leoneses (CELe), de la Universidad de León, continúa avanzando en su propósito de recuperar, preservar y difundir la cultura y el patrimonio de los territorios que conformaron el Reino de León, entendidos en su sentido más amplio, como un conjunto vivo de saberes, lenguas, costumbres, oficios, creencias y expresiones que conforman la identidad colectiva de un territorio con una historia única y una riqueza cultural ingente.

La CELe ha comenzado ya a recoger material para la puesta en marcha del nuevo portal de Memoria Gráfica, un espacio destinado a recopilar imágenes, vídeos y documentos visuales que testimonien la vida cotidiana, el paisaje, la arquitectura y las transformaciones sociales del territorio leonés. Con esta iniciativa, la CELe hace un llamamiento a todas las personas, instituciones y colectivos que conserven fotografías o materiales de interés histórico a sumarse a este proyecto común de recuperación del pasado.

A través de su página web (https://cele.unileon.es), la Cátedra también pone a disposición del público una red de recursos digitales que permite explorar, estudiar y compartir el legado del Reino de León. Entre ellos, destacan la versión digital de la obra de Jannick Le Men, Léxico del Leonés Actual (https://lla.unileon.es), un instrumento fundamental para la conservación del idioma; el portal de Memoria Oral (https://archivoreinoleon.es), que constituye un archivo vivo que rescata la memoria colectiva de personas de la geografía del territorio abarcado, que comparten sus vivencias, oficios o tradiciones y en el que se incluyen, entre otros documentales como 'Teitador de Burbia', 'Brañas y brañeras de la Montaña occidental leonesa del siglo XX', 'El pan' o 'Pastores trashumantes – Cardando vivencias. A ellos se suma el repositorio Bibliografía de Estudios Leoneses (https://www.bibliocele.es), que reúne las principales referencias bibliográficas sobre el ámbito de estudio de la Cátedra.

Punto de encuentro con la sociedad

Desde su creación, la CELe se ha consolidado como un espacio abierto a la investigación y a la participación ciudadana, un punto de encuentro entre la universidad y la sociedad que invita a todas las personas interesadas a colaborar en la tarea de rescatar y transmitir la memoria común de León y sus comarcas.

Además de su labor investigadora y archivística, la Cátedra impulsa una intensa actividad docente y divulgativa, mediante cursos, conferencias, publicaciones y conciertos de música tradicional que contribuyen a acercar el patrimonio leonés a las nuevas generaciones y a fomentar el conocimiento de una herencia compartida. Reafirma así su papel como un puente entre la academia y la sociedad, un lugar desde el que se tejen redes de colaboración y se construye colectivamente la memoria del Reino de León.