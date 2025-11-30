El pueblo de León que renovará la señalización horizontal con un contrato de 60.000 euros El contrato ha sido firmado con una empresa salmantina y tendrá un plazo de ejecución de un mes

Un empresa salmantina será la encargada de la obra de señalización horizontal con pintura de los pasos de peatones y marcas viales de un pueblo de la provincia de León. Tras el estudio y la memoria de un arquitecto del estado de las marcas viales de la localidad se ha procedido a la licitación y posterior adjudicación de un contrato de 60.000 euros para llevar a cabo esta mejora.

Una completa memoria hace una descripción y cuantificación de las obras necesarias, para solicitar la pertinente ayuda económica a las administraciones competentes o la adscripción a una línea de subvenciones para el pintado de las señales horizontales del municipio. Debido a que en Valencia de Don Juan se carece de los medios adecuados para acometer las obras necesarias para la ejecución de las marcas viales el contrato ha sido firmado con Aceinsa Salamanca, una empresa de Villares de la Reina, que ha sido la adjudicataria tras el proceso de licitación.

El proyecto, que tendrá una ejecución de un mes, llevará a cabo un premarcaje en aquellas vías en las que se procede a ejecutar la marca vial por primera vez, o en aquellas en que ha desaparecido. Posteriormente, se proyecta el pintado o repintado del eje en varias calles, así como de los bordes de todas aquellas en que el ancho de la calzada lo permita. Igualmente se llevará a cabo el pintado o repintado de la simbología.

También, se proyecta el pintado de marcas mediante símbolos y cebreados, así como otras pinturas en ámbitos especiales como carga y descarga o de prohibición del estacionamiento con pintura acrílica.

Según el pliego, el repintado de las marcas viales se llevará a cabo con pintura acrílica en disolvente, acrílica al agua, plásticos en frio y termoplásticos en caliente.