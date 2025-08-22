leonoticias - Noticias de León y provincia

Ejecutiva provincial socialista junto al nuevo alcalde de Quintana del Marco, Pedro Crespo.

Cambio de color en Quintana del Marco: el PSOE se hace con la alcaldía

Pedro Crespo toma el bastón de mando de uno de los municipios más afectados por los incendios de estas semanas

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 22 de agosto 2025, 14:14

El PSOE ha recuperado la alcaldía de Quintana del Marco con la toma de posesión de Pedro Crespo como nuevo alcalde en un momento especialmente delicado para el municipio tras el incendio que afectó recientemente a la localidad.

Crespo, en su investidura, ha considerado «prioritario» dar solución a los problemas derivados del incendio, retomar los proyectos pendientes y «trabajar con decisión para recuperar las subvenciones perdidas en la etapa anterior».

Durante el acto, el nuevo alcalde Pedro Crespo Alonso ha subrayado la importancia de la unidad vecinal y del respeto institucional, señalando que «solo desde el trabajo conjunto podremos superar las dificultades y construir un futuro con más oportunidades para nuestro pueblo».

