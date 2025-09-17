Ugal-Upa denuncia «graves problemas» para que los jóvenes se incorporen al campo Lamentan que en la provincia no hay disponibilidad de CIFP para la realización de las 15 horas prácticas obligatorias de los cursos de incorporación a la empresa

La alianza Unión de Ganaderos y Agricultores de León-Unión de Pequeños Agricultores de León denunció este miércoles las «graves deficiencias y problemas» que sufren los jóvenes de la provincia que desean incorporarse al sector agrario debido a que, a pesar de que la normativa exige actuaciones para ello, «quien ha creado la norma no facilita los instrumentos para llevarla a cabo».

Así, en los nuevos cursos de Incorporación a la Empresa Agraria, la Junta de Castilla y León obliga a los jóvenes a realizar 15 horas de formación presencial de prácticas de campo y tecnológicas en alguno de los Centros Integrados de Formación Profesional dependientes de la Consejería de Educación.

Sin embargo, en la provincia de León solo hay uno, el de Almázcara (Ponferrada), que ofrece «muy pocas fechas» para la realización de estas prácticas, de forma que la última fecha disponible fue del 9 al 11 de septiembre, por lo que todos alumnos que comenzaron el curso en septiembre tienen que irse a otra provincia para hacer la formación práctica, «con todos los inconvenientes que esto conlleva en gastos de hotel y de desplazamiento, conciliación familiar o justificaciones con el puesto de trabajo».

Ugal-Upa cuenta en estos momentos con 35 alumnos matriculados en el curso de incorporación sin posibilidad de hacer las prácticas en León, ya que los calendario de centros disponibles publicado en la Consejería a día de hoy, sólo está ofreciendo plazas en Soria, Burgos, Salamanca o Segovia.

Por lo tanto, las organización agraria criticó que «la nula oferta actual de fechas en Ponferrada que no responde a las necesidades de nuestros jóvenes» y debido a que «León es la provincia que más jóvenes incorpora al sector», reclamó que, de forma urgente, se habilite otro centro en la para poder dar servicio a todas las solicitudes de formación y que los alumnos puedan cumplir con lo exigido en la normativa, «evitando que abandonen la realización del curso, como está ocurriendo debido a la no disponibilidad de fechas en León».

Desde Ugal-Upa también advirtieron al Gobierno autonómico que, «lejos de estar facilitando la incorporación de jóvenes en León», la desorganización con sus propios centros «está minando las posibilidades de los jóvenes de incorporarse al sector al no ofrecer los medios para poder llevar a cabo lo que se está exigiendo por normativa y que no puede limitarse a ir tapando agujeros de cualquier forma».

Por otro lado, también consideraron «inaudito» que la Junta de Castilla y León exija que los alumnos lleven equipos de protección individual muy concretos para la realización de las prácticas, lo que supone «otro desembolso monetario y solo para unas horas de formación».

«No puede ser que los jóvenes se topen con impedimentos tan básicos y que solo demuestran las carencias de gestión y de operatividad de una administración que hace la norma pero que no sabe dar soluciones», remarcaron desde Ugal-Upa, al tiempo que exigieron «urgentemente» respuestas a los problemas existentes, para lo que pidieron «un poco de sentido común», ya que «tan solo se está reclamando la atención que se merece León como la provincia donde más jóvenes se incorporan al sector y donde tantas posibilidades de presente y futuro hay para el medio rural».