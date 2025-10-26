Uno de cada tres perceptores de la PAC tiene 65 o más años y cobra el 17,7% de los fondos El Fega constata que solo 404 menores de 25 años, el 0,76% de los beneficiarios, contaron en 2024 con el 1,5% de las partidas

Leonoticias León Domingo, 26 de octubre 2025, 18:29 Comenta Compartir

El envejecimiento del sector primario sigue avanzando sin un relevo generacional efectivo pese a las medidas de incorporación de jóvenes que existen dentro de una Política Agraria Común (PAC) en pleno proceso de reforma. Y es que un tercio de los perceptores de ayudas directas de la PAC en Castilla y León son personas de 65 o más años, frente a los menores de 25, que no llegan al uno por ciento.

Así aparece recogido en el Análisis de la edad y el sexo de los perceptores de las ayudas directas y desarrollo rural 2024 del Fondo Español de Garantía Agraria (Fega), donde se precisa que el año pasado cobraron ayudas directas de la PAC un total de 17.044 personas en Castilla y León con 65 o más años, el 32,27 por ciento de los 52.816 beneficiarios totales; frente a los 404 menos de 25, el 0,76 por ciento.

Su evolución en un lustro revela que los perceptores de 65 y más años, aumentaron su peso, ya que suponían en 2019, el 30,81 por ciento del total (ese año hubo 62.814 beneficiarios), mientras los menores de 25, apenas avanzaron desde el 0,71 por ciento de hace cinco años.

El reparto de fondos refleja que los 'jubilados' se llevaron en 2024 el 17,74 por ciento de las partidas directas de la PAC en la Comunidad, 131,18 millones de euros, de los 739,49 millones globales para el campo autonómico, como recoge Ical. En el extremo opuesto, los menores de 25 años cobraron algo más de once millones de euros, un 1,5 por ciento de los fondos. Hace cinco años, los porcentajes de ayudas para cada uno de ellos eran del 16,37 frente al 1,2 por ciento, respectivamente.

Los agricultores y ganaderos de 25 a menos de 40 años tampoco garantizan ni de lejos el relevo generacional, ya que sumaron el año pasado los 4.748 perceptores, el 8,99 por ciento del conjunto de beneficiarios. Este grupo se llevó 110,7 millones de euros, con un peso del 14,97 por ciento de los apoyos directos repartidos entre el sector primario.

El grueso de perceptores tenía entre 40 y menos de 65 años, con 30.620, el 57,97 por ciento, y absorbieron el 65,79 por ciento de las ayudas directas abonadas por el organismo pagador, hasta los 75,36 millones de euros, siempre según las cifras recabadas por el Fega.

Sector masculinizado

Cabe destacar asimismo que el informe sobre el reparto de fondos directos PAC deja a las claras la enorme masculinización del colectivo agrario y ganadero en la Comunidad. Y es que cobraron estos apoyos 38.332 varones, por 609,29 millones; frente a las 14.484 mujeres, con 130,19 millones.

Por edades, cobraron 340 hombres de menos de 25 años (9,76 millones de euros); 3.944 de 25 a menos de 40 (94,39 millones); 23.398 de 40 a menos de 65 (411,15); y 10.650 de 65 y más (93,97). En cuanto a las mujeres, percibieron ayudas 64 de menos de 25 (1,3 millones de euros); 804 de 25 a menos de 40 (16,3 millones); 7.222 de 40 a menos de 65 (75,36); y 6.394 de 65 y más años (37,2).

Ayudas directas

El documento también analiza el reparto de las ayudas del denominado segundo pilar de la PAC, las dirigidas a desarrollo rural. En este sentido, el año pasado hubo 4.136 beneficiarios mayores de 65 años, de un total de 30.417, el 13,6 por ciento del total; frente a los 364 de menos de 25 años, un 1,2 por ciento. Los 'jubilados' se llevaron 9,46 millones, frente a los 3,1 de los más jóvenes, con un peso del 8,3 frente al 2,74 por ciento.

Además, 4.412 perceptores de 25 a menos de 40 años recibieron 30,68 millones, con pesos sobre el total del 14,51 por ciento en el número de beneficiarios, y del 26,89 por ciento en los apoyos. El grueso, fue para los 21.505 perceptores de 40 a menos de 65 años, el 70,7 por ciento del total, que asumieron 70,83 millones, el 62,08 por ciento del global de estos apoyos.

En cuanto al sexo de los beneficiarios, 24.228 hombres absorbieron 91,19 millones en ayudas de desarrollo, muy por encima de las 6.189 mujeres, que contaron con 22,9 millones.