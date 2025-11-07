leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gando en una imagen de archivo.

Un mes de noviembre sin ferias de ganado en Castilla y León por la dermatosis nodular

La Junta suspende las actividades hasta el día 30 para evitar contagios entre bovinos

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 7 de noviembre 2025, 09:09

Comenta

Con el fin de frenar el avance de la dermatosis nodular contagiosa (DNC), la Junta de Castilla y León ha ampliado hasta el 30 de noviembre la suspensión de todas las ferias, mercados y cualesquiera concentraciones de ganado de la Comunidad, según recoge una resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural publicada este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Así, se acuerda suspender todas las ferias, concursos, certámenes, subastas, romerías, mercados y cualquier evento o concentración de animales (excepto de perros, gatos y otros animales de compañía), en la comunidad. Además, también se acuerda suspender la celebración del Mercado Nacional de Ganados de Salamanca, para toda actividad relacionada con la entrada, exposición, transacción o salida de animales, excepto de perros, gatos y otros animales de compañía.

Además, se establece que las explotaciones de ganado bovino que reciban animales con destino a vida procedentes de zonas consideradas de riesgo por la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, serán sometidas a vigilancia veterinaria oficial, inmovilización cautelar durante 21 días de todos los bovinos presentes en la explotación ganadera y a la desinsectación de los mismos.

También se establece la obligación de realizar la desinsectación de todos los vehículos de transporte de ganado que realicen movimientos de entrada de bovinos en Castilla y León.

Publicidad

Top 50
  1. 1 No se multará por la nueva Ordenanza de Movilidad en León hasta dentro de unos meses
  2. 2 Sáenz de Miera será como la avenida Europa o la Condesa
  3. 3 La curiosa imagen de un visón paseándose por una calle de León
  4. 4 Fallece electrocutado en Asturias un joven de 27 años que trabajaba para una empresa del Bierzo
  5. 5 Cancelan el vuelo entre Palma y León afectado por la caída de un rayo
  6. 6 Los vecinos de Riofrío denuncian que «las vacas siguen cruzando la carretera y un día alguien se va a matar»
  7. 7 Torneo de futbolín, festival de rock y urban trail este fin de semana en León
  8. 8 Novedades para los conductores de patinete en León: solo mayores de 16 años y obligatorio el casco
  9. 9 La llamativa despedida del F18 que dice adiós al vuelo y tendrá su hogar en León
  10. 10 Detienen a un estafador profesional escondido en la provincia de León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Un mes de noviembre sin ferias de ganado en Castilla y León por la dermatosis nodular

Un mes de noviembre sin ferias de ganado en Castilla y León por la dermatosis nodular