Un mes de noviembre sin ferias de ganado en Castilla y León por la dermatosis nodular La Junta suspende las actividades hasta el día 30 para evitar contagios entre bovinos

Leonoticias León Viernes, 7 de noviembre 2025, 09:09 | Actualizado 09:14h. Comenta Compartir

Con el fin de frenar el avance de la dermatosis nodular contagiosa (DNC), la Junta de Castilla y León ha ampliado hasta el 30 de noviembre la suspensión de todas las ferias, mercados y cualesquiera concentraciones de ganado de la Comunidad, según recoge una resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural publicada este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Así, se acuerda suspender todas las ferias, concursos, certámenes, subastas, romerías, mercados y cualquier evento o concentración de animales (excepto de perros, gatos y otros animales de compañía), en la comunidad. Además, también se acuerda suspender la celebración del Mercado Nacional de Ganados de Salamanca, para toda actividad relacionada con la entrada, exposición, transacción o salida de animales, excepto de perros, gatos y otros animales de compañía.

Además, se establece que las explotaciones de ganado bovino que reciban animales con destino a vida procedentes de zonas consideradas de riesgo por la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, serán sometidas a vigilancia veterinaria oficial, inmovilización cautelar durante 21 días de todos los bovinos presentes en la explotación ganadera y a la desinsectación de los mismos.

También se establece la obligación de realizar la desinsectación de todos los vehículos de transporte de ganado que realicen movimientos de entrada de bovinos en Castilla y León.