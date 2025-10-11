La gripe aviar hace extremar precauciones en las explotaciones avícolas de León Ya hay nueve casos en granjas de toda España a las que hay sumar más de 40 focos en aves silvestres y un par más en cautivas

Alberto P. Castellanos León Sábado, 11 de octubre 2025, 09:15 Comenta Compartir

Tras batir el récord de aves sacrificadas en España en un mes, más de dos millones, por culpa de la gripe aviar, aquellos lugares en los que aún no se ha registrado ningún caso viven una calma tensa. Entre esas provincias que, hasta la fecha, han escapado de la enfermedad está León, casi rodeada por otras en las que sí se han detectado ejemplares infectados.

La prevalencia de la variante de esta campaña, la H5N1, está causando muchos problemas, como en tres granjas de la provincia de Valladolid en las que se han tenido que sacrificar un millón de animales. José Miguel Gil Sanz, presidente del Colegio de Veterinarios de Segovia, asegura que «estamos inmersos desde hace tiempo a nivel nacional en la gripe aviar porque hay focos desde Huelva hasta Barcelona, pasando por muchos puntos del centro. Todos los años suelen salir cepas nuevas, variantes nuevas o serotipos nuevos, y esta cepa, la H5N1, es muy efectiva, tiene una alta patogenicidad».

¿De dónde viene la gripe aviar?

«Normalmente suele venir de aves migratorias del norte de Europa, de Rusia y de la zona del mar Báltico, que migran a zonas templadas, a África principalmente», recuerda José Miguel: «Pasan por España y entonces suelen pernoctar o descansar en lagunas, parques y en zonas que pueden resultar atractivas para las aves». Es en estas paradas donde la enfermedad pasa de los ejemplares migratorios, muchas anátidas, a los autóctonos.

Ampliar Mapa de la España peninsular y Baleares con los casos de ejemplares de aves silvestres con gripe aviar detectados hasta el 26 de septiembre. Ministerio de Sanidad

«A pesar de que las granjas más pequeñas o las industriales tienen un nivel de bioseguridad muy alto, primero porque lo tienen que tener y segundo, por el bienestar de todos, estos animales que vienen, pues defecan o hacen deyecciones en las proximidades y como es un virus que se expande muy fácilmente, pues la enfermedad entra», asegura este veterinario que entiende que es imposible poder tapar todo.

Entre esas medidas están aquellas que limitan la entrada de personas que no suelen ir a las granjas, tener cuidado con las aves ajenas a las granjas y reforzar las barreras que impidan su acceso: redes, tejados, etc. Mucho trabajo que a veces resulta en balde: «Es complicado poner murallas a los virus para que no pasen, como nos pasa a nosotros con los mosquitos. Pues tenemos que tener cuidado con ellos, usar insecticidas y repelentes.. En este caso es un virus y es muy difícil que un pájaro, que a lo mejor no lo has visto y no sabes si se ha posado, ha entrado o o se ha quedado ahí a dormir, o no».

Dos millones de sacrificios

Una vez que la gripe ya ha llegado a las aves se hace imprescindible su confinamiento o su sacrificio: «Se los sacrifican adecuadamente -como los dos millones de ejemplares en el último mes en toda España-, en contenedores donde se aplica CO2. Mucha gente habla de cómo se hace y no, no se les corta el cuello ni cosas de estas». Se intenta así frenar su recorrido y expansión aunque esto no suponga un hecho diferencial en las posibilidades de que se convierta también en un patógeno que afecte a los humanos: «De momento no ha mutado y hay incertidumbre, claro, porque si lo hace depende del serotipo que nos estemos vacunando esta campaña para que afecte más o menos. En principio no hay peligro para los humanos, pero hay mucha precaución porque si es una cepa muy violenta no se sabe si saltará o se quedará ahí solo en aves o pasará a más especies».

La virulencia de esta H5N1 en aves no implica que salte con más facilidad o menos a otras especies animales: «Normalmente un serotipo salta por un desfase genético, los genes de un serotipo cambian, mutan a otro y así», asegura el presidente del Colegio de Veterinarios de Segovia que señala que esa «virulencia genética» no afecta a las posibilidades de mutación del virus.