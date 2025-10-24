leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García (C), durante su visita al centro estético Sandra Salgueiro de Ponferrada, beneficiario del programa al emprendimiento de Transición Justa. César Sánchez

Azucarera ha rechazado «varias alternativas industriales» propuestas por la Junta en La Bañeza

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, asegura que siguen trabajando para que haya un futuro industrial en el territorio

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:28

Comenta

La consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Leticia García, desveló este viernes que se han ofrecido varias alternativas industriales a la Azucarera de La Bañeza pero han sido rechazadas porque «no las ven viables».

Así lo dijo hoy García en Ponferrada, donde aseguró que siguen manteniendo reuniones con la empresa, las últimas a través de la Fundación Anclaje, en busca de alternativas industriales y de empleo para los trabajadores y donde se han puesto sobre la mesa diversas opciones que, por el momento, han sido descartadas por la compañía. la consejero no quiso ofrecer detalles sobre esas alternativas, que cree que deben quedar en el seno de una «negociación discreta».

«Compromiso» de la empresa

«Nosotros seguimos trabajando, tanto en buscar alternativas para los trabajadores y la actividad, como en insistir a la empresa en que se esfuerce en ese ámbito», señaló. «Desde el punto de vista de los trabajadores, recordar que este acuerdo estuvo suscrito también por ellos y que la empresa está trabajando con su plan de recolocación», añadió.

En todo caso García aseguró que la Junta de Castilla y León seguirá «insistiendo» para encontrar una alternativa empresarial para ese territorio«, finalizó.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida por atacar con ácido a su exmarido y enviarle amenazas de muerte en un pueblo de León
  2. 2 Detienen in fraganti a un hombre robando en una peluquería de León
  3. 3 Muere una anciana víctima de un atropello en una carretera provincial del alfoz de León
  4. 4 Una berciana compra el castillo de Canyelles y lo dona a su pueblo de adopción
  5. 5 El bar de La Palomera con más de siete tapas a elección que conquista a todo León
  6. 6 Una madre y su hijo de tres años, atropellados en León
  7. 7 El aparcamiento en León «colapsa» con Lancia o Peregrinos por encima del 100% de ocupación
  8. 8 La doctora María Ballesteros lleva a León a la vanguardia de la endocrinología española: «Nos ha costado mucho»
  9. 9 La polémica central de biomasa de León proyecta cuatro torres de 35 metros de altura
  10. 10 El histórico reportero Antonio Pelayo, acusado de agresión sexual durante el Cónclave del Vaticano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Azucarera ha rechazado «varias alternativas industriales» propuestas por la Junta en La Bañeza

Azucarera ha rechazado «varias alternativas industriales» propuestas por la Junta en La Bañeza