Arranca la campaña del maíz en León con «buenas expectativas» pero dudas en los precios Asaja advierte de que la cosecha se generalizará la próxima semana y pide a los almacenistas que apoyen a los productores con tarifas bajas de secado

Lucía Gutiérrez León Viernes, 3 de octubre 2025, 08:12

La campaña del maíz en León comienza a despegar. Según explicó José Antonio Turrado, secretario general de Asaja Castilla y León, las cosechadoras ya han empezado a entrar en las fincas y se espera que a partir de la próxima semana la recolección sea generalizada en todas las comarcas productoras.

«El tiempo seco está acompañando y hay suficientes parcelas en condiciones como para que la próxima semana podamos hablar de una cosecha generalizada», señaló Turrado, quien apuntó que aún es pronto para calificar la campaña como buena o mala, aunque «no tiene mala pinta» y, en principio, se espera una cosecha normal.

La evolución del cultivo se ha visto favorecida por un mes de septiembre «ideal para cerrar el ciclo, con calor y agua suficiente para riego», explicó. Además, el maíz no ha sufrido daños significativos por los incendios de este verano, que afectaron más a cultivos de secano como trigo, avena, centeno, así como a pastos y viñedos.

Precios «más bajos» en el mercado

En el plano económico, Turrado advirtió de la incertidumbre: «No sabemos a qué nivel será el arranque de los precios de mercado, pero todo apunta a precios muy bajos, condicionados por las sanciones y la situación internacional». Por ello, reclamó a los almacenistas un esfuerzo dentro de sus márgenes para pagar lo máximo posible al agricultor.

También pidió que, dado que el maíz se vende con humedad, «se apliquen las tarifas más bajas de secado para que no se detraiga aún más del precio al productor».

Vendimia y precios del mercado

En paralelo, la vendimia en la comunidad encara su recta final. Apenas quedan unos días de recolección, con una uva «muy sana, sin enfermedades en la planta y de buena calidad», aunque de menor tamaño por efecto de la sequía. Los rendimientos por hectárea serán más bajos que en años anteriores.

En cuanto a precios, el mercado mantiene la incógnita: las bodegas suelen fijarlos una vez vendido el producto. «De momento, se apuntan precios razonables para la uva blanca, mientras que para la uva tinta las previsiones son malas», apuntó el secretario general de Asaja.