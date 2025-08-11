leonoticias - Noticias de León y provincia

Urgente El incendio de Zamora pasa a León y obliga a desalojar siete pueblos con 1.700 habitantes
Efe

La UME combate el incendio en la Comunidad de Madrid y Toledo

El fuego se ha extendido rápidamente debido a las fuertes rachas de viento. Han desalojados dos zonas de Tres Cantos y confinado otro par en Castilla-La Mancha

C. P. S.

Lunes, 11 de agosto 2025, 21:56

La Comunidad de Madrid ha solicitado la incorporación de la Unidad Militar de Emergencias a las labores de extinción del incendio que se ha generado en la localidad de Tres Cantos a última hora de la tarde de este lunes, 11 de agosto. El fuego ha obligado a desalojar también las urbanizaciones de Soto de Viñuelas y Fuente El Fresno, en la zona este del municipio.

Un total de tres helicópteros y 14 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid trabajaban hasta en la extinción del incendio. A los que habrá que sumar los efectivos de la UME que se unirán a las labores. Así lo ha explicado el delegado del Gobierno en la región en sus redes sociales. «A petición de la Comunidad de Madrid, que dirige la emergencia, se incorpora la UME a las labores de extinción».

El fuego se ha iniciado a las 19.45 horas y afecta a la vegetación. El fuerte viento en la zona empuja con fuerza las llamas, según ha informado Emergencias 112.

Por su parte, el Ayuntamiento de Tres Cantos ha informado a través de la red social 'X' que el incendio se extiende hacia el sur-sureste y ha recomendado a los vecinos de las urbanizaciones cercanas el cierre de ventanas y mantenerse informados a través de las redes sociales municipales.

Ante la cercanía del fuego a las viviendas, la Comunidad de Madrid ha declarado la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil contra incendios forestales (INFOMA).

San Sebastián de los Reyes, municipio vecino de Tres Cantos, ha procedido al desalojo preventivo del polideportivo municipal Dehesa Boyal. Asimismo, ha pedido a la ciudadanía que no se acerce a las inmediaciones del incendio por el humo.

Incendio en Toledo

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha solicitado la incorporación de la Unidad Militar de Emergencia (UME) a colaborar en la extinción del incendio forestal de Navalmoralejo (Toledo) junto a los bomberos forestales, agentes medioambientales y técnicos del dispositivo Infocam de la Comunidad Autónoma. Así lo ha indicado el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, quien ha destacado que el incendio se ha decretado en torno a las 16.30 horas, ha informado la Junta en nota de prensa.

Debido a la velocidad del mismo, empujado por los fuertes vientos, «nos ha obligado a adoptar medidas preventivas de alejamiento en Navalmoralejo y el confinamiento en los municipios aledaños de La Estrella (Toledo), y Villar del Pedroso (Cáceres), por lo que se ha tenido que decretar el nivel 2».

«Según las últimas mediciones, la superficie afectada se estima en unas 400 hectáreas de hectáreas de monte bajo, pasto fino y superficie agrícola, aunque hay que recordar que el incendio aún continúa activo por lo que durante la tarde y noche se van a realizar labores de consolidación de perímetro entre el operativo Infocam, el personal de Infoex y de la UME», ha incidido Almodóvar.

