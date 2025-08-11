leonoticias - Noticias de León y provincia

Nuevo incendio en Tarifa, en Sierra de la Plata

El fuego ha comenzado sobre las 14.30 horas y surge solo dos días después de las llamas que los bomberos extinguieron en La Peña

EP

Lunes, 11 de agosto 2025, 16:21

Los Servicios de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) se encuentran trabajando en estos momentos con medios aéreos y terrestres en un nuevo incendio forestal declarado en el municipio gaditano de Tarifa, en concreto, en el paraje Sierra de la Plata.

La Junta de Andalucía ha activado la fase de emergencia en situación operativa 1 de los Servicios de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) por el incendio forestal declarado en torno a las 14.20 horas de este lunes en el paraje Sierra de la Plata en Tarifa (Cádiz).

Así lo ha comunicado el consejero de Presidencia e Interior, Antonio Sanz, en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, en el que ha pedido «mucha precaución» a quienes se encuentren en la zona.

El fuego se produce apenas dos días después de que se diera por extinguido el que se inició el pasado 5 de agosto en el paraje de La Peña, que afectó a una superficie de 283 hectáreas y que obligó al desalojo preventivo de unas 1.500 personas y 5.000 vehículos.

El Plan Infoca se encuentra trabajando en estos momentos con medios aéreos y terrestres. En concreto, se han activado dos helicópteros semipesados y uno pesado, además de dos aviones anfibios ligeros.

Por tierra hay desplegados dos Brigadas de Refuerzos contra Incendios (Bricas), seis grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un técnico de extinción, un agente de medio ambiente y dos vehículos autobombas.

En estos momentos, y según datos del Infoca, soplan vientos de levante de 30-35 kilómetros por hora, con rachas de 45 a 50 km/h sin que haya previsión de variación.

A los efectivos aéreos y terrestres les acompañan también agentes de la Policía Local de Tarifa, la Guardia Civil y de los parques de Tarifa y Algeciras del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, como ha apuntado el Ayuntamiento de Tarifa en sus redes sociales, asegurando que «preocupan la intensidad y dirección del viento». Desde el Consorcio de Bomberos se está interviniendo con una autobomba rural pesada y un vehículo nodriza.

El Ayuntamiento ha pedido a la ciudadanía que evite la zona y siga la información oficial. Así, esta administración local se mantiene en coordinación con el Plan Infoca y las autoridades competentes.

