Tres trabajadores heridos graves con quemaduras por una explosión en una empresa de Ciudad Real La planta, que abrió este año, ha sido objeto de críticas por los vecinos ya que, según denuncian, trata residuos infecciosos

J.M.L. Lunes, 27 de octubre 2025, 12:07

Tres trabajadores resultaron heridos de gravedad con quemaduras tras una explosión registrada este lunes en una empresa de tratamiento de residuos sanitarios de Socuéllamos (Ciudad Real). La explosión ocurrió en la planta que el grupo Athisa abrió este año en el polígono industrial «El Llano» de esta localidad.

La deflagración, cuyas causas están siendo investigadas, provocó quemaduras a dos trabajadores en el 80 por ciento de sus cuerpos. Un tercer empleado sufrió fracturas abiertas y quemaduras en el 30 por ciento de su superficie corporal. Los tres fueron evacuados en helicópteros sanitarios a varios centros hospitalarios.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron también varias ambulancias y efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Socuéllamos así como bomberos de Tomelloso (Ciudad Real) para sofocar el fuego y asegurar la zona. A pesar de la gravedad de la explosión no fue necesario evacuar a los trabajadores de las empresas cercanas aunque sí se aconsejó no transitar por la zona. El Ayuntamiento de Socuéllamos pidió en sus redes sociales «tranquilidad a toda la población porque tras la intervención de los servicios de emergencia y las comprobaciones realizadas, no existe riesgo de contaminación ni peligro para los vecinos».

A raíz de este accidente laboral, el secretario general de CC.OO. en Castilla-La Mancha, Javier Ortega, indicó que su sindicato estará «vigilante para que se compruebe si se han cumplido todas las medidas de seguridad».

Empresa polémica

Esta planta fue inaugurada en marzo de este año y desde entonces ha generado rechazo entre los vecinos, que incluso llegaron a crear la plataforma Stop Planta de Residuos Médicos de Socuéllamos porque la empresa trata residuos infecciosos y peligrosos orinas de pacientes sometidos a tratamientos con citostáticos, orinas de pacientes hospitalizados que reciben antibióticos de última generación y orinas con fármacos tóxicos para organismos acuáticos, como el diclofenaco o el ibuprofeno.