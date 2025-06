Fernando Belzunce Madrid Domingo, 15 de junio 2025, 00:04 Comenta Compartir

El caso de Alexei Navalny conmocionó al mundo. El gran azote de la corrupción en Rusia y el mayor rival político de Vladímir Putin se desplomó envenenado en un avión cuando regresaba de Siberia. Tras salvar su vida en un hospital de Berlín, regresó a su país. Fue detenido en el mismo aeropuerto y terminó encarcelado en una prisión del Ártico, donde murió en extrañas circunstancias el 16 de febrero de 2024. En su celda fue capaz de dar forma en secreto y a trozos un libro tremendo, que fue remendado en el exterior. En 'Patriota' (editorial Península), vaticinaba su propia muerte. También trazó un recorrido por un país oscurecido por la larga y siniestra sombra de Putin y su autorretrato. El de un hombre inquebrantable, dueño de poderosas convicciones democráticas.

Yulia Navalnaya, su viuda, ha tomado ahora su testigo y se ocupa del legado. Ha convertido su vida en una misión. Exiliada en Alemania, aparece en una lista de extremistas elaborada por las autoridades rusas y no puede regresar a su país, aunque parece ostentar la misma fuerza y determinación que su marido. El miércoles inaugurará, entre grandes medidas de seguridad, el congreso de liderazgo femenino Santander WomenNOW en Madrid. Su blusa, de una marca bielorrusa, muestra un gran corazón en la solapa. Navalny cuenta en el libro que, después de despertar del coma, empezó a distinguir corazones en una pared. Cada día uno diferente. Los pintaba su mujer y a él le acompañaron siempre. Es una casualidad. Ella, siempre a su lado, también estaba con él en el aeropuerto en el momento en que fue detenido.

-¿Compartía los motivos por los que quiso volver a Rusia conociendo el peligro al que se enfrentaba?

-Déjeme hacerle una aclaración. Alexei siempre vivió en Rusia y nunca salió de allí. Pero lo envenenaron y tuvimos que trasladarlo a Alemania para que recibiera tratamiento médico. No pudo decidir nada, ya que estaba en coma. Nunca quisimos irnos de Rusia. No nos quedó más remedio porque sabíamos que el gobierno lo había envenenado. Estuvo en coma casi un mes y, después, pasó mucho tiempo con la recuperación. Era evidente que regresaría a Rusia porque era su país, vivía en él y no quería irse a otro. No era alguien que viviera en el exilio por motivos políticos y que un día decidiera volver. No era así. Él siempre permaneció en Rusia, luchó con mucha valentía, animó a mucha gente y tenía muchos seguidores. Por eso no tuvo que explicarme nada. No hubo debate. Para nosotros era evidente que teníamos que volver a casa.

-¿No les asustaba la situación?

-Alexei era líder de la oposición rusa. Luchaba en primera fila contra el régimen de Vladímir Putin y no quería hacerlo a distancia. Siempre quiso demostrar con su ejemplo que es muy importante no tener miedo para poder avanzar en la dirección correcta. Si estás haciendo lo correcto es muy importante no tener miedo. Por eso era obvio, incluso cuando estaba en coma, que regresaríamos a Rusia. Él nunca se asustó.

-¿Cree que es muy importante no mostrar miedo a los dictadores, como hacía él?

-Ni siquiera se trata de no mostrar miedo. Se trata de no tenerlo. De lo contrario, es imposible ser un líder o un activista valiente para luchar contra este régimen. Hay que tener confianza en lo que haces, en las personas que te rodean y en tus seguidores. No hay que tener miedo de los dictadores.

-Explica en el libro que le marcó el desastre nuclear de Chernobyl, cuando las autoridades engañaron y pusieron en peligro a los ciudadanos. ¿Cree que esta experiencia explica sus fuertes valores democráticos?

-La gestión de aquel desastre le influyó mucho. Era un niño entonces. Pero no piense que fue la razón principal. Hay muchos paralelismos con la situación actual. La estrategia que tenía entonces el régimen de la Unión Soviética y la que tiene el de Putin se basa en mantener la verdad lo más lejos posible de la gente. ¿Por qué ocurre? Porque no confían en su propia gente, ya que no son elegidos por estas personas.

-Tenía un programa muy exitoso en YouTube, donde criticaba y denunciaba la corrupción política en Rusia. ¿Cómo lo gestionan ahora?

-Alexei fue el primero en crear un canal político en YouTube. Se centraba en denunciar la corrupción, tuvo un gran éxito y abrió otro para transmisiones en directo. Cuando fue encarcelado abrimos otro canal. Tenemos unos doce millones de suscriptores y la mayor parte de ellos vive en Rusia. Para nosotros es muy importante demostrar que, aunque mataran a mi esposo, continuamos luchando. Publicamos muchas investigaciones anticorrupción. También mostramos a quienes están en el exilio. Es muy importante la conexión con estas personas que están dentro de Rusia

-¿Cómo ve la situación de la oposición?

-No es posible que exista la oposición dentro de Rusia. Si te posicionas en contra del régimen de Putin o en contra de la guerra estarás inmediatamente encarcelado. Por ejemplo, casi todos los periodistas rusos independientes viven en el exilio, aunque siguen publicando en medios y comprometidos con el pueblo ruso. Las noticias sobre el régimen de Putin, sobre la guerra y sobre la corrupción son muy importantes. Putin odiaba a mi marido porque sabía que el problema de la corrupción une a todas las personas y él tenía mucho éxito cuando la denunciaba. Todos los rusos saben que la corrupción es enorme y que afecta en todos los ámbitos de la vida.

-Muchos expertos la ven como posible líder de la oposición en Rusia. ¿Va a ocupar ese puesto?

-No entiendo que utilice la palabra posible. Por supuesto que soy una líder de la oposición. Ahora no tiene sentido luchar por el liderazgo, si se refiere a eso. Ese no es el objetivo. Soy muy conocida, pienso en mí como una líder, pero la situación es muy difícil. Ya he explicado que muchos políticos de la oposición no pueden volver a Rusia. Yo tampoco. Hay varios casos penales en mi contra. Estoy en una lista de extremistas. Mi trabajo consiste en hacer algo útil cada día para que este régimen desaparezca lo antes posible.

-Hemos visto en diversas ocasiones que enemigos de Putin mueren en circunstancias misteriosas. ¿Está preocupada por su futuro o por el futuro de sus hijos?

-Sé que estoy haciendo un trabajo peligroso. Tengo el ejemplo de mi marido. Pero no hay razón para seguir adelante si tienes miedo. Es muy importante estar en paz contigo mismo, tener confianza y saber que haces lo correcto. Hay mucha gente que apoyaba a mi marido y ahora me apoya a mi. Es muy importante mostrarles que aprecio mucho ese apoyo. No puedo tener miedo.

-¿Es posible derrocar a Vladímir Putin?

-No creo que sea posible ahora, pero creo que es muy posible hacerlo mucho más débil. Y creo que no se trata solo de los rusos, sino de la comunidad internacional, que tiene que entender que luchar contra los dictadores es realmente muy importante. Porque primero impulsan la corrupción, luego cambian las leyes y la constitución, después comienzan a envenenar y matar a sus oponentes políticos y, finalmente, comienzan las guerras. Ese es el rumbo que toma cualquier dictador.

-¿Se ha sentido decepcionada por la respuesta de la comunidad internacional?

-En mi trabajo es mejor no decepcionarse. De lo contrario, no tendría la fuerza suficiente para seguir adelante. Pero no creo que la comunidad internacional, si nos referimos a Estados Unidos o a la Unión Europea, haga lo suficiente. Putin está en el poder desde el año 2000. Unos años después de que se convirtiera en presidente, todos se dieron cuenta de que no era democrático. Hubo tiempo suficiente. Sin embargo, en un mundo democrático no existe una estrategia para luchar contra Putin. Me parece que debe haber una estrategia para ayudar a las personas que están en contra de Putin y en contra de la guerra.

-¿Cómo ve la relación entre Putin y Donald Trump?

-Me decepciona mucho que Donald Trump trate a Vladimir Putin como a un igual cuando evidentemente no lo es. Trump ha sido elegido democráticamente presidente de los Estados Unidos, un gran país conocido por sus valores democráticos, mientras que Putin es un dictador que se autoproclamó presidente. Nunca ha participado en unas elecciones democráticas. El anterior presidente lo nombró presidente y luego ya no ha habido elecciones democráticas normales.

-¿Podríamos esperar un cambio político a través de un proceso democrático o esto es imposible?

-No habrá elecciones libres en Rusia mientras Vladimir Putin esté en el poder. Mi esposo es un muy buen ejemplo. Cuando se presentó a las elecciones presidenciales abrimos sedes en más de 80 ciudades y decenas de miles de personas se ofrecieron como voluntarias. Era obvio que sería un candidato muy fuerte, así que, por supuesto, no se le permitió participar. Solo los candidatos débiles pudieron presentarse y no obtuvieron más del uno por ciento de los votos. Creo mucho en los rusos. Quiero recordar que hace tan solo 40 años mucha gente vivía en regímenes socialistas en Europa y salieron a la calle para acabar con esos regímenes. En nuestra vida es una etapa muy larga, pero en los períodos históricos es un tiempo muy corto. Considero que mi misión y mi trabajo se basan en que este proceso se lleve a cabo lo antes posible.

-¿La guerra ha debilitado a Putin? No parece fácil escrutar lo que opina realmente la sociedad rusa.

-No lo es. Estoy segura de que hay mucha gente en contra de la guerra, pero no pueden mostrarlo porque irían a prisión. También hay que reconocer que la propaganda del Kremlin es muy fuerte. Solo hay canales de televisión de propaganda. Las personas que buscan fuentes de información independientes deben esforzarse mucho para obtenerla, así que si no tienes una gran motivación probablemente no conozcas la foto real. La situación económica nunca fue muy buena. Hay mucho dinero, pero se acumula en torno a algunas personas de alto nivel, especialmente funcionarios, y la gente común vive una vida muy pobre. Cuando la prioridad de la gente es encontrar pan y mantequilla para sus hijos, la situación política o internacional no importa tanto. Creo que esa fue la razón por la que Putin no quiso desarrollar un país con tantos recursos. Quiere que la gente quede empobrecida y sin educación.

-Muchos rusos siguen visitando la tumba de su esposo en el cementerio. ¿Cree que va a ser posible que usted y su familia vuelvan a vivir en Rusia?

-Los rusos son muy valientes. Y hay mucha gente en contra de este régimen. Estoy absolutamente segura de que algún día volveremos a Rusia. Para mí es muy importante. Puedo verlo también en mis hijos. Son rusos. Aman mucho a su país. Les encanta la cultura rusa y la música. También les encanta Moscú, donde nacieron, y sueñan, como yo, con volver a Rusia algún día.

Un foro para líderes frente a los desfíos globales Yulia Navalnaya será la primera ponente de Santander WomenNOW , el congreso sobre liderazgo femenino más importante de Europa, que organiza Vocento. Bajo el título 'Líderes frente al desafío global', el encuentro reunirá a más de 30 ponentes durante los días 18 y 19 de junio en Madrid.

Temas

Vladimir Putin