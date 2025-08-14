leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Mañueco prevé que los Cecopis de León y Zamora propondrán una desescalada de las evacuaciones
Viajeros esperan en la estación de Chamartín este jueves en la línea de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Galicia. EFE

Restablecida la circulación del AVE Galicia-Madrid tras la inspección favorable de Adif

Tras el comunicado de Renfe a primera hora de la mañana de este jueves explicando que la circulación de trenes entre Galicia y Madrid estaba interrumpida debido a los incendios en la provincia de Ourense, ahora vuelven a ponserse los trenes en marcha

EP

Jueves, 14 de agosto 2025, 10:37

La circulación de los trenes de alta velocidad entre Galicia y Madrid ha sido restablecida hacia las 10.00 horas de este jueves tras la inspección «satisfactoria» de Adif, que ha permitido que se volviera a reactivar la tensión para reiniciar el servicio ferroviario.

«Tras la revisión satisfactoria de la infraestructura y con la autorización previa del 112 Galicia, Adif restablece la circulación de alta velocidad entre Madrid y Galicia», ha informado el administrador de la infraestructura a través de un mensaje en X.

Renfe comunicó a primera hora de la mañana de este jueves que continuaba interrumpida la circulación de trenes entre Galicia y Madrid debido a los incendios en la provincia de Ourense.

La operadora anunció ayer que retomaría este jueves los servicios habituales en la circulación de trenes que unen Galicia con Madrid «si el incendio está controlado». Además, señaló que había programado trenes especiales para los usuarios que no habían podido viajar por la suspensión del servicio ferroviario.

La empresa pública indicó, en un mensaje en 'X', que el primer tren previsto que saldría sería a las 7.00 horas, desde Madrid con destino a A Coruña; y a las 8.00 horas para Ourense. «Quienes tengan billete para viajar mañana recibirán la información correspondiente por mensaje y por correo electrónico», avisó la compañía ferroviaria.

Adif explicó que no había podido garantizar la reanudación de la circulación ferroviaria interrumpida de nuevo por la proximidad de un incendio a la vía. Durante la tarde, técnicos de Adif inspeccionaron la infraestructura para valorar si se podría reanudar el servicio ferroviario, algo que por el momento está descartado.

La suspensión de los trenes generó acumulación de pasajeros en la estación madrileña de Chamartín, a quienes se les ha dado la opción de cambiar y anular sus billetes sin coste alguno.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jaime Aparicio, de 37 años, segunda víctima mortal en los incendios forestales de León
  2. 2 Incendio forestal en la Valdería (León): «El fuego se lo ha llevado todo. No ha dejado nada»
  3. 3 Abel Ramos, alma del motor y La Bañeza, el voluntario fallecido en el incendio de León
  4. 4 Mañueco contradice a Quiñones y matiza que el voluntario fallecido no estaba integrado en el operativo
  5. 5 Junta y Gobierno piden «prudencia» a la población en una provincia con 15 fuegos activos y 8.000 desalojados
  6. 6 Cerca de 8.000 personas desalojadas de sus casas en León por los incendios forestales
  7. 7 Preocupan las previsiones en el incendio de Castrocalbón: «Puede que la tarde se complique»
  8. 8 Incendio forestal de Castrocalbón: «Toda una comarca se quema y aquí no hay nadie»
  9. 9 Un accidente provoca un incendio en la A-6 a su pasó por León
  10. 10 Jesús Calleja sobre los incendios de León: «Alguien decidió cambiar la belleza y la vida por el fuego»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Restablecida la circulación del AVE Galicia-Madrid tras la inspección favorable de Adif

Restablecida la circulación del AVE Galicia-Madrid tras la inspección favorable de Adif