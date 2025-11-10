leonoticias - Noticias de León y provincia

El Casar de Escalona, en Toledo. J.M.L.

Un narcotraficante muere en Toledo en un tiroteo con los GEO

Los agentes se disponían a registrar una vivienda y los narcos los recibieron a tiros

J.M.L.

Lunes, 10 de noviembre 2025, 09:59

Un narcotraficante muerto y otros tres heridos es el balance de una operación del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional en El Casar de Escalona (Toledo). Los hechos ocurrieron hacia las 8 de la tarde del domingo, en plena noche, en la urbanización Cerro Alberche de esta localidad de 2.100 habitantes.

Los GEO se disponían a registrar una vivienda unifamiliar situada en la avenida de Talavera de la Reina, de esta urbanización, cuando fueron recibidos con disparos por parte de los narcotraficantes, todos ellos de origen dominicano. Los agentes -ninguno resultó herido- repelieron el ataque disparando sus armas reglamentarias y causando heridas de bala a cuatro narcotraficantes de edades comprendidas entre 25 y 38 años. El más grave fue atendido por los propios policías de élite, que le practicaron maniobras de reanimación, aunque finalmente murió. Los otros tres narcos heridos -dos de ellos graves- fueron evacuados a los hospitales de Toledo y Talavera de la Reina (Toledo).

En el operativo también intervinieron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de El Casar de Escalona así como dos uvis móviles y dos ambulancias.

No es la primera vez que este pequeño pueblo de la provincia de Toledo se ve envuelto en una operación antidroga a gran escala. En julio de 2021, una macrorredada llevada a cabo por 450 agentes sirvió para intervenir más de 3.000 plantas de marihuana así como armas de fuego y detener a 33 personas por tráfico de drogas.

