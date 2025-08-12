leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El incendio de Anllares del Sil sube a nivel 1 de peligrosidad y desalojan Peñalba de Santiago
Imagen de archivo.

Muere un temporero mientras trabajaba en una finca de Lleida durante la ola de calor

Se encontraba trabajando al aire libre y, pese a los esfuerzos de los efectivos de emergencias, acabó falleciendo

E. P.

Martes, 12 de agosto 2025, 14:06

Un temporero ha muerto mientras trabajaba en un finca agrícola cercana a la carretera de Vallmanya, en Alcarràs (Lleida), han informado fuentes de los Mossos d'Esquadra a Europa Press.

El fallecimiento se produjo el lunes sobre las 17.00 horas, coincidiendo con el pico de la ola de calor, aunque las fuentes policiales consultadas aclaran que habrá que esperar a los resultados de la autopsia para saber si la causa de la muerte fue un golpe de calor dado que, de ser así, se trataría de un accidente laboral.

En el momento del deceso el temporero se encontraba trabajando al aire libre y, pese a los esfuerzos de los efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), acabó falleciendo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego asola León: diez incendios activos y 3.000 leoneses desalojados de sus casas
  2. 2 Así son los grandes incendios que calcinan León y El Bierzo
  3. 3 El incendio que devora Las Médulas: «No ardió el pueblo entero de casualidad»
  4. 4 Estos son los incendios activos en la provincia de León
  5. 5 Quiñones: «Son pirómanos actuando en León de forma coordinada, es terrorismo ambiental»
  6. 6 La futura glorieta junto al Puente de los Leones «manda árboles al corredor de la muerte»
  7. 7 ¿Qué es el torbellino de fuego que descontroló el incendio en Las Médulas?
  8. 8 El ministro Puente tacha de «sinvergüenza» a Mañueco por «estar de farra» durante los incendios en Castilla y León
  9. 9 Un turismo queda colgado en un muro tras caer por un terraplén en Tolibia de Abajo
  10. 10 ¿En qué pueblo de León estoy? (capítulo 12)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Muere un temporero mientras trabajaba en una finca de Lleida durante la ola de calor

Muere un temporero mientras trabajaba en una finca de Lleida durante la ola de calor