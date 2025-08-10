leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo del servicio de mergencias de Cataluña. RC

Muere ahogado un menor en una balsa del río Congost en Barcelona

La balsa tenía unos 50 metros cuadrados y unos 3 de profundidad máxima

Ep

Domingo, 10 de agosto 2025, 12:49

Un menor murió el sábado ahogado en una balsa del río Congost en la Garriga (Barcelona), informan los Bombers de la Generalitat este domingo en un comunicado.

Unos testigos alertaron a las 20.04 de que no salía después de haber saltado dentro de una balsa, de unos 50 metros cuadrados y unos 3 de profundidad máxima.

Se trasladaron efectivos diversos, incluidos de Grup d'Actuacions Especials (Grae), que fueron quienes encontraron el cuerpo en el fondo de la balsa y lo sacaron.

Efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem) hicieron maniobras de reanimación con el apoyo de Bombers de la Generalitat durante más de una hora, pero sin éxito.

Se activaron submarinistas y efectivos de montaña de los Grae, un helicóptero de rescate, Bombers, Sem y Mossos, que se encargaron de las tareas judiciales y de la investigación.

