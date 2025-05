Los Morancos y el Leganés, entre los atrapados en los trenes por el robo de cable «Yo me había hecho kits de supervivencia, ¿sabes? Pero me los he comido ya», bromeaba César Cadaval

Javier Varela Lunes, 5 de mayo 2025, 07:25 | Actualizado 08:09h. Comenta Compartir

Más de 10.000 personas y 30 trenes han resultado afectados este domingo por un robo de cable en varios puntos de la provincia de Toledo que afecta a los trenes que enlazan la capital con Andalucía de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla. La situación ha provocado una nueva jornada de caos ferroviario en el final del puente de mayo.

Entre los afectados por esta situación se encuentran Los Morancos, que regresaban a Sevilla tras actuar en Madrid. «Nosotros hemos terminado en el teatro el Capitol a las 7 de la tarde y cogemos el AVE de las 8 siempre, porque estamos todos los fines de semana ahí, en Madrid», confesó César Cadaval en la Cope. Además, los hermanos señalaron «hoy que parece que vamos para la feria, pues menos mal que venía toda la compañía, hemos cogido la guitarra y le hemos cantado a la luz, al apagón a todos. Y por lo menos nos estamos divirtiendo».

Dentro de la incomodidad de la situación, agradecían que abrieran «un poco las puertas para que entrara aire, que por lo menos, mira, está entrando airecito y aquí estamos». Además, César Cadaval tiró de sentido del humor al asegurar que «yo me había hecho kits de supervivencia, ¿sabes? Pero me los he comido ya».

Eso sí, quisieron denunciar la poca ayuda y asistencia que habían recibido cuando apenas llevaban unas horas atrapados en el tren. «Aquí hay madres con niños pequeños que no pueden darles la comida. Entonces, a mí me parece que deberían de ayudar un poquito más, ¿no? Porque me imagino que estar en casa no soluciona nada la gente que tenga un poquito de mano en esto, que esté aquí la gente», añadieron.

Entre los afectados también estaba la plantilla y cuerpo técnico del CD Leganés. El conjunto madrileño se encontraba volviendo de Sevilla tras el encuentro correspondiente a la jornada 34 de La Liga, en el que le club 'pepinero' empató a dos al Sánchez-Pizjuán. Mario Ruiz, jefe de prensa del equipo, explicó desde el interior de uno de los trenes que «justo llevamos dos minutos ya en marcha. Hemos estado más de dos horas y media parados». «Al rato que hemos visto que esto no avanzaba hemos decidido bajarnos, estirar piernas, tomar el aire fuera y esperar a las instrucciones de Renfe hasta que hace unos diez minutos el personal de Renfe nos indicó que subiéramos a los vagones correspondiente y llevamos ya un ratito en marcha», añadió en la Ser.

Jorge Saénz, el jugador del Leganés, confesó a su llegada a Madrid esta madrugada que «nadie nos ha ayudado». «hemos tenido que comer de lo que hemos comprado en el tren», explicaba en Cope al ser preguntado si habían recibido algún tipo de asistencia.