leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Sigue en directo toda la información de los incendios forestales en León
Imagen de archivo. Rescate de migrantes a bordo de un barco abarrotado. REUTERS

Llegan 14 pateras a Baleares con más de 200 personas a bordo

Las últimas comunicaciones corresponden a cuatro embarcaciones llegadas el martes y diez ya a este miércoles

EP

Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:34

Un total de 14 pateras han llegado entre el martes y este miércoles a las costas de Baleares, la mitad a Formentera, con más de 200 personas migrantes a bordo.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, las últimas comunicaciones corresponden a cuatro embarcaciones llegadas el martes y diez ya a este miércoles.

En cuanto a las del martes, a las 12.00 horas se ha interceptado a 19 personas de origen magrebí en tierra en zona de S'Estufador (Formentera). A las 13.00 horas se ha interceptado a 15 personas de origen subsahariano también en S'Estufador, en Formentera.

A las 14.15 horas se ha rescatado a 23 personas de origen magrebí a tres millas al sureste de la isla de Mallorca y a las 21.25 horas se ha interceptado a un total de ocho personas de origen magrebí en tierra en Es Calò de San Agustí (Formentera).

En cuanto al miércoles, son diez las embarcaciones. A las 00.30 horas se ha interceptado a 22 personas de origen magrebí en tierra en una carretera de Formentera. A las 02.01 horas se ha interceptado a un total de nueve personas de origen magrebí en tierra en Platja d'es Migjorn, Formentera.

Más tarde, a las 03.26 horas se ha interceptado a un total de 18 personas de origen magrebí a ocho millas al sur de Formentera. A las 03.15 horas se ha rescatado a 17 personas de origen magrebí a 0,2 millas de Cabrera.

A las 03.15 horas se ha interceptado a un total de 22 personas de origen magrebí en tierra en Playa Es Migjorn de Formentera. A las 03.15 horas se ha rescatado a 13 personas de origen magrebí, también en tierra en Playa Es Migjorn de Formentera.

Casi a la misma hora, sobre las 03.15 horas se ha interceptado a un total de tres personas de origen magrebí en tierra en Playa s'Arenal (Llucmajor). A las 04.40 horas se ha dado con seis personas de origen magrebí en tierra en S'Estanyol (Llucmajor, Mallorca).

A las 04.51 horas se ha interceptado a un total de 15 personas de origen magrebí cuatro millas al sur de Cabrera. A las 05.35 horas se ha rescatado a 15 personas de origen magrebí en mar a seis millas al sur de Cabrera.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 35 años muerto y dos heridos graves en un incendio forestal en León
  2. 2 Incendio forestal en San Esteban de Nogales: cuando el pueblo salva al pueblo
  3. 3 Segunda noche consecutiva para los desalojados en La Bañeza: «Va a ser tanto o peor»
  4. 4 La ruta del Cares, cerrada por riesgo de desprendimientos
  5. 5 Un turismo y un camión sufren un fuerte accidente en Puente de Órbigo
  6. 6 El fuego no da tregua en El Bierzo: evacúan Peñalba y las llamas asedian Anllares y El Castro
  7. 7 Mañueco: «En Valladolid no todos somos como Óscar Puente»
  8. 8 Los incendios de Zamora siguen sin control y con ocho pueblos desalojados
  9. 9 El «niño maravilla» apuesta por la Cultural y regresa a León
  10. 10 Abel Ramos, alma del motor y La Bañeza, el voluntario fallecido en el incendio de León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Llegan 14 pateras a Baleares con más de 200 personas a bordo

Llegan 14 pateras a Baleares con más de 200 personas a bordo