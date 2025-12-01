leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
L. V.

Investigan en Torrejón de Ardoz la muerte de un matrimonio como posible caso de violencia machista

Agentes de la Policía Nacional han encontrado el cuerpo de la mujer con heridas de arma blanca y el hombre se habría lanzado desde el balcón

Almudena Santos

Almudena Santos

Lunes, 1 de diciembre 2025, 08:50

Comenta

Eran las 22.00 horas de este domingo, 30 de noviembre, cuando los agentes de la Policía Nacional recibían una llamada alertando de que un hombre se había lanzado desde un balcón en Torrejón de Ardoz. Al personarse en el lugar de los hechos, los efectivos encontraron también el cuerpo sin vida de una mujer que, además, presentaba múltiples heridas de arma blanca.

Según informan fuentes policiales, ambos eran un matrimonio de 45 años ella y 44 él. Y aunque todavía permanecen todas las hipótesis abiertas, todo parece indicar que el hombre, tras matar a su pareja, con quien tenía dos hijos menores de edad, se ha quitado la vida. Desde Delegación de Gobierno de la Comunidad de Madrid confirman que los hechos están siendo investigados como un posible caso de violencia de género.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalado de gravedad en la cara un joven de 24 años en La Bañeza
  2. 2 Un derrumbe obliga al cierre total de la Ruta del Cares: Caín pierde el acceso
  3. 3 El muñeco de nieve gigante escondido en una azotea de una céntrica plaza de León
  4. 4 La Primitiva deja un premio de más de medio millón de euros en una localidad leonesa
  5. 5 Control en el rastro de León: un dispositivo conjunto lucha contra la venta de productos falsificados
  6. 6 Herida una mujer tras chocar su coche contra un osezno en Villablino
  7. 7 Un incendio en la vivienda de un edificio de dos plantas en Trobajo deja una mujer herida
  8. 8 La nieve vuelve a León: carreteras y puertos afectados por el temporal
  9. 9 Un pueblo de León de 32 habitantes logra una mención por el jurado de la Capital Europea de la Navidad 2026
  10. 10 «Creo que deberíamos estar muy orgullosos de la formación que recibimos en León»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Investigan en Torrejón de Ardoz la muerte de un matrimonio como posible caso de violencia machista

Investigan en Torrejón de Ardoz la muerte de un matrimonio como posible caso de violencia machista