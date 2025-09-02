leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo. Grupo de jóvenes se agrumeran para salir de fiesta. EP

Investigan si encerraron a 27 menores en una discoteca de Maspalomas para que la Policía no los encontraran

Durante un operativo policial en una zona de ocio

EP

Martes, 2 de septiembre 2025, 15:33

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación sobre la presencia de al menos 27 menores de edad durante la madrugada del 31 de agosto, en una discoteca de Maspalomas (Gran Canaria) y que presuntamente habrían sido encerrados en un cuarto para evitar que los agentes que realizaban un operativo los localizaran en el interior.

En este sentido, se siguen tomando declaraciones a los afectados con el fin de determinar los posibles delitos a imputar tanto al propietario como a los trabajadores del local por la presunta detención de los menores.

Así lo ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que añade que el caso se encuentra en fase de investigación policial y que, una vez aclarados los hechos, se ofrecerán más detalles sobre lo ocurrido.

