Una explosión provoca un incendio en un bloque de viviendas de Toledo y deja varias personas atrapadas

leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del edificio incendiado. Ayuntamiento de Toledo

Dos policías y un vecino hospitalizados por el incendio en una vivienda de Toledo

El aviso se ha dado pasadas las nueve cuando se ha iniciado el fuego en el primer piso del inmueble

J. M. L.

Toledo

Martes, 2 de diciembre 2025, 10:36

Comenta

Los bomberos de Toledo y la Policía Nacional investigan las causas de una explosión en un piso de la capital castellano-manchega que este martes obligó a evacuar al Hospital Universitario de Toledo a varias personas por inhalación de humo, entre ellas dos policías y un vecino.

Los hechos ocurrieron en el número 2 de la avenida de Portugal, en el barrio de Buenavista, el distrito con la población más envejecida de Toledo y muy próximo a una residencia de mayores y a una casa sacerdotal. Una explosión en un primer piso hacia las 9 de la mañana generó fuertes llamas visibles desde el exterior del edificio y una gran columna de humo que ascendió a los pisos superiores por la fachada y por el tiro de la escalera interior.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, el aviso ha sido dado sobre las 9.07 horas cuando se ha iniciado el fuego en el bajo del inmueble. Según han trasladado, se ha producido una pequeña explosión, apreciándose llamas por la ventana.

«Los bomberos han recomendado confinar a los vecinos en sus pisos con medidas de protección para evitar que el humo entrara en las viviendas mientras los bomberos han ido enfriando la zona», declaró el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, que se acercó hasta el lugar. «Lo más importante es que no ha habido víctimas mortales y ahora se están investigando las causas», añadió el alcalde, que también quiso agradecer públicamente rápida actuación de los bomberos de Toledo y de vecinos anónimos como un agente de Guardia Civil y un bombero del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios, que ayudaron en las labores de rescate de vecinos atrapados por el humo.

A la zona del incendio acudieron también efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local así como dos ambulancias y dos UVIs móviles que se encargaron de trasladar a varias personas afectadas por inhalación de humo, entre ellas dos agentes de la Policía Nacional. También tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Toledo un hombre de 52 años, habitante del piso donde se inició el fuego, con heridas leves y crisis de ansiedad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «La insostenible situación» en una residencia de mayores en León: 3 trabajadoras para 100 internos
  2. 2 La expulsión del líder de Orgullo Cazurro abre un cisma entre Policía Nacional y Cultural
  3. 3 La segunda mejor pizza de España está en pleno corazón del barrio Húmedo
  4. 4 La queja de una leonesa por el sistema de citas previas del Santander llega al Banco de España
  5. 5 Se matriculan dos coches de superlujo en León por primera vez en cinco años
  6. 6 Una revista internacional se hace eco de una investigación de la ULE sobre la caza
  7. 7 La «grave irresponsabilidad» de no tener interventor: otro mes con retraso en el cobro de nóminas
  8. 8 El frío polar se adueña de León y deja casi diez grados bajo cero en varios puntos
  9. 9 Arranca el juicio por un parricidio en Valderrueda y las lesiones a su hermano
  10. 10 La Felisa coloca a León en el mapa: medalla de plata a la mejor pizza de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Dos policías y un vecino hospitalizados por el incendio en una vivienda de Toledo

Una explosión provoca un incendio en un bloque de viviendas de Toledo y deja varias personas atrapadas