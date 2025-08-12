leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Consolidan el 80% del perímetro del incendio que afecta a Las Médulas
Área afectada por el incendio de la localidad navarra de Carcastillo. EFE

El Gobierno activa la fase de preemergencia ante los múltiples incendios de la península

Las zonas afectadas son Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Madrid, consumiendo miles de hectáreas que han provocado la evacuación de civiles

M. G.

Martes, 12 de agosto 2025, 09:32

El Ministerio del Interior ha elevado a uno la Situación Operativa del Plan Estatal General de Emergencias (Plegem) y ha declarado la fase de preemergencia ante los numerosos incendios que afectan a varios puntos del país con el objetivo de analizar y coordinar el despliegue de recursos para ayudar a las comunidades autónomas afectadas.

Según han informado en un comunicado, recogido por Europa Press, ha sido la directora general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, quien sobre las 2,00 horas de este martes ha declarado la Fase de Preemergencia del Plegem ante los numerosos incendios forestales activos que requieren la movilización de recursos de la Administración General del Estado.

Tras elevar la situación operativa, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (Cenem) ha iniciado un procedimiento de comunicación reforzada con los Centros de Emergencia de las distintas comunidades afectadas por estos incendios para poder realizar un seguimiento integral y prevenir con más precisión su posible evolución.

Noticias relacionadas

Muere el hombre con quemaduras en el 98% de cuerpo por el incendio de Tres Cantos

Muere el hombre con quemaduras en el 98% de cuerpo por el incendio de Tres Cantos

El fuego asola León y Zamora: diez incendios activos y más de 3.700 vecinos desalojados de sus casas

El fuego asola León y Zamora: diez incendios activos y más de 3.700 vecinos desalojados de sus casas

Nuevo incendio en Tarifa, en Sierra de la Plata

Nuevo incendio en Tarifa, en Sierra de la Plata

El incendio que devora Las Médulas: «No ardió el pueblo entero de casualidad»

El incendio que devora Las Médulas: «No ardió el pueblo entero de casualidad»

Además, Barcones ha convocado para las próximas horas una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (Cecod) para incendios forestales para evaluar la situación, en ese encuentro también están citados responsables del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Agencia Española de Meteorología (Aemet) y la Dirección General de Política de Defensa (Digenpol), entre otras instituciones.

Aún así, la declaración de la Fase de Preemergencia del Plegem no supone la intervención de organismos estatales en la dirección y gestión de las emergencias de interés autonómico al igual que tampoco afecta a las competencias de dirección y gestión de estas emergencias que corresponden a las comunidades autónomas.

El Plegem es el instrumento marco de planificación del Sistema Nacional de Protección Civil que define la organización, los mecanismos de movilización de recursos y la coordinación de las administraciones públicas en situaciones de emergencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio que devora Las Médulas: «No ardió el pueblo entero de casualidad»
  2. 2 El fuego asola León: diez incendios activos y 3.000 leoneses desalojados de sus casas
  3. 3 La futura glorieta junto al Puente de los Leones «manda árboles al corredor de la muerte»
  4. 4 Quiñones: «Son pirómanos actuando en León de forma coordinada, es terrorismo ambiental»
  5. 5 Estos son los incendios activos en la provincia de León
  6. 6 Así son los grandes incendios que calcinan León y El Bierzo
  7. 7 Una carretera nacional y una comarcal permanecen cortadas por los incendios en León y Zamora
  8. 8 ¿En qué pueblo de León estoy? (capítulo 12)
  9. 9 ¿Qué es el torbellino de fuego que descontroló el incendio en Las Médulas?
  10. 10 Un turismo queda colgado en un muro tras caer por un terraplén en Tolibia de Abajo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El Gobierno activa la fase de preemergencia ante los múltiples incendios de la península

El Gobierno activa la fase de preemergencia ante los múltiples incendios de la península