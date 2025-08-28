leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Sigue en directo toda la información sobre los incendios en León
Avance de las llamas en Castro de Abaixo. EP

Dos incendios forestales continúan activos en Galicia mientras otros focos quedan controlados

La Xunta informa que los fuegos de A Pobra do Brollón (Lugo) y Avión-Nieva (Ourense) siguen sin extinguirse este jueves, aunque la situación mejora tras jornadas críticas

Miguel G. Casallo

Jueves, 28 de agosto 2025, 10:32

Galicia afronta este jueves la recta final de una ola de incendios que ha arrasado miles de hectáreas en las últimas semanas. Según el último parte de la Consellería de Medio Rural, dos incendios forestales permanecen activos: uno en A Pobra do Brollón (Lugo), con alrededor de 900 hectáreas afectadas, y otro en Avión-Nieva (Ourense), con unas 250 hectáreas calcinadas.

Los equipos de extinción, apoyados por medios aéreos y brigadas terrestres, han logrado estabilizar la mayoría de los grandes focos declarados en los últimos días. Han quedado controlados o extinguidos los incendios de Oímbra-A Granxa y Xinzo de Limia (17.000 hectáreas), A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha), Carballeda de Avia-Beade (4.000 ha), Larouco-Seadur (30.000 ha), Chandrexa de Queixa (19.000 ha) y el de A Fonsagrada-San Pedro de Río, en Lugo, con 53 hectáreas afectadas.

En paralelo, Sus Majestades los Reyes Felipe VI y Doña Letizia se encuentran hoy en Galicia para mostrar su apoyo a los afectados por la emergencia. La agenda oficial, difundida por el Palacio de la Zarzuela, comenzarán en el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV, en Verín, donde se reunirán con alcaldes y responsables de los equipos de emergencia. Más tarde, los Reyes se desplazarán a Cualedro, donde visitarán una explotación ganadera dañada por el fuego y conversarán con sus propietarios. La jornada concluirá en el Colegio Público Medeiros de Monterrei, con un encuentro con vecinos, padres y alumnos. Esta visita se enmarca en una gira nacional que ya incluyó Castilla y León y que continuará mañana en Extremadura.

Noticias relacionadas

Sigue el mapa de los incendios activos: más de 410.000 hectáreas arrasadas en 2025

Sigue el mapa de los incendios activos: más de 410.000 hectáreas arrasadas en 2025

Declaradas las zonas afectadas por los incendios: descubre si puedes pedir ayuda del Gobierno

Declaradas las zonas afectadas por los incendios: descubre si puedes pedir ayuda del Gobierno

¿Fuegos indomables o mejor control? La contradicción en el tiempo de extinción de los grandes incendios

¿Fuegos indomables o mejor control? La contradicción en el tiempo de extinción de los grandes incendios

Así son los megaincendios de España y Europa: comparación de los peores fuegos

Así son los megaincendios de España y Europa: comparación de los peores fuegos

Cronología de las semanas más trágicas de incendios: así se transforman los fuegos más devastadores

Cronología de las semanas más trágicas de incendios: así se transforman los fuegos más devastadores

Pese a la mejora en el balance diario, Galicia sigue siendo la comunidad autónoma más afectada este verano. El sistema satelital europeo Copernicus calcula que el fuego ha arrasado más de 162.000 hectáreas, aunque la Xunta rebaja esa cifra a menos de 100.000.

El Ministerio del Interior advierte de que las próximas 48 horas serán determinantes para sofocar los últimos focos, gracias a unas condiciones meteorológicas más favorables. No obstante, se mantienen los dispositivos de vigilancia para evitar rebrotes en áreas controladas.

La ciudadanía permanece también en alerta por los efectos secundarios de esta ola de incendios, especialmente tras el fuego declarado en el vertedero de A Rúa (Ourense), cuyas emisiones tóxicas han generado gran preocupación entre los vecinos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una mujer tras sufrir un atropello en Cembranos
  2. 2 Una mujer hospitalizada tras un incendio de madrugada en León capital
  3. 3 Muere una mujer de 75 años al ser arrollada por un tren en Astorga
  4. 4 Mapa y listado de los 191 pueblos de León afectados por los incendios
  5. 5 Un terremoto sacude el sur de la provincia de León
  6. 6 Garaño, La Baña y Anllares evolucionan «muy favorablemente» mientras Fasgar «sigue preocupando»
  7. 7 «Si me dicen hace seis años que volvería al fútbol profesional no me lo hubiera creído»
  8. 8 Un rebaño de 2.500 ovejas corta el tráfico en León
  9. 9 Mismos incendios y misma gravedad en León pero con una «evolución favorable»
  10. 10 La Junta recurre a un QR digital para cumplir los plazos de la tarjeta Buscyl con 25.532 leoneses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Dos incendios forestales continúan activos en Galicia mientras otros focos quedan controlados

Dos incendios forestales continúan activos en Galicia mientras otros focos quedan controlados