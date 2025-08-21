Detenido un menor en Lérida tras matar a un joven en una pelea

Cristian Reino Jueves, 21 de agosto 2025, 10:11 | Actualizado 10:19h. Comenta Compartir

Una pelea entre dos jóvenes ha acabado esta pasada madrugada en tragedia en Tárrega, en Lleida, con la muerte de un joven de 18 años por arma blanca. Los Mossos d'Esquadra han detenido a un chico de 17 años, como presunto responsable de la muerte de la víctima. Los hechos han ocurrido sobre la una de la madrugada. Por causas que aún no han trascendido, los dos jóvenes se han peleado, pero uno de ellos llevaba un arma blanca y ha asestado una herida mortal al otro chico. La víctima ha sido trasladada al hospital Arnau de Vilanova, en Lleida, donde ha llegado con vida, pero ha acabado falleciendo como consecuencia de la gravedad de las heridas..