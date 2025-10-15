leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ayuntamiento de Abenójar. C. P. S.

Detenido un hombre en Ciudad Real por matar a su hermano durante una discusión

La madre de ambos fue quien encontró el cadáver tras regresar de un viaje

J.M.L.

Ciudad Real

Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:28

Comenta

La Guardia Civil detuvo este miércoles en Ciudad Real a un hombre de 50 años como presunto autor de la violenta muerte de su hermano, de 31, en la vivienda donde ambos residían en Abenójar (Ciudad Real). Fue la madre de ambos quien halló el cadáver en una habitación de la casa unifamiliar, situada en la calle de El Pilar de esta localidad de la comarca del Campo de Calatrava cuando regresaba a su domicilio después de haber pasado unos días fuera con una de sus hijas.

El fratricidio ocurrió a raíz de una pelea entre los dos hermanos que acabó trágicamente cuando uno de ellos agredió al otro con un arma blanca. Horas más tarde, cuando la madre encontró el cuerpo sin vida de su hijo, avisó a la Guardia Civil a la que informó de la ausencia del otro hijo.

Las investigaciones de los agentes permitieron dar con su paradero horas más tarde en una cafetería de la capital ciudadrealeña donde ha sido detenido como presunto autor del crimen. El suceso ha conmocionado a la pequeña población de Abenójar, de 1.300 habitantes, donde el fallecido y su hermano son muy conocidos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estreno forzoso de la nueva pista de pumptrack de León antes de que esté abierta
  2. 2 Condenados los dueños de un club de alterne de León y un policía
  3. 3 ¿Reconoces estos monumentos de la provincia de León?
  4. 4 La leonesa Esther Muñoz, entre las mejor vestidas del desfile del 12 de octubre
  5. 5 León en huelga el 15-O: estudiantes y sindicatos paran por el «plan de paz falso de Trump»
  6. 6 La Liga prohíbe la fanzone de la Cultural en la Plaza de Toros de León
  7. 7 Un agente medioambiental socorre a una mujer herida en un pueblo de León
  8. 8 El Gobierno entiende «perfectamente» que León está en su «derecho legítimo» de constituirse como autonomía
  9. 9 Una colisión lateral entre dos turismos deja uno volcado en Villadangos del Páramo
  10. 10 Un arrollamiento en Valladolid provoca importantes retrasos en la línea de AVE Madrid-León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Detenido un hombre en Ciudad Real por matar a su hermano durante una discusión

Detenido un hombre en Ciudad Real por matar a su hermano durante una discusión