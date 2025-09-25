leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo, coche de la Policía Nacional. C. P. S.

Detenido un hombre en Albacete por matar a un anciano al que acababa de conocer en la calle

La víctima le invitó a su casa y recibió fuertes golpes que acabaron con su vida

J. M. L.

Albacete

Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:35

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Albacete por haber matado a golpes a un anciano al que había conocido minutos antes. Los hechos ocurrieron a principios de este mes de septiembre cuando el anciano, de unos 78 años, conoció a otro hombre casualmente en las inmediaciones de la estación de tren de la capital manchega.

Ambos entablaron una conversación y el ahora detenido se ganó la confianza del anciano de tal forma que éste le invitó a su casa de la calle Pintor Zuloaga donde vivía solo. Allí se inició una fuerte discusión entre ambos que acabó de forma trágica cuando el hombre de mayor edad recibió varios golpes que resultaron mortales.

Días más tarde, el 19 de septiembre, la Policía Nacional accedió al domicilio después de que amigos y familiares de la víctima alertaran de su extraña desaparición. Los agentes hallaron en el interior del piso el cadáver con signos de violencia y abrieron una investigación que ha desembocado en la detención del presunto asesino, que ha ingresado en prisión provisional por orden judicial.

En la resolución de este suceso ha resultado fundamental el visionado de varias cámaras de vigilancia cercanas al piso donde residía el anciano fallecido así como la colaboración de agentes policiales procedentes de Madrid.

