leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Captura de pantalla muestra a los equipos de emergencia combatiendo un incendio en el recinto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP30 en Belém. AFP

La COP30 desaloja el pabellón de negociaciones por un incendio

Se ha cortado el suministro eléctrico en parte del edificio y, además, el personal de seguridad de la ONU ha formado un cordón para impedir que la gente regresara al interior del pabellón

EP

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:07

Comenta

La Cumbre del Clima (COP30) de Belém (Brasil) ha desalojado debido a un incendio la Zona Azul, el pabellón en el que tienen lugar las negociaciones diplomáticas, según el medio brasileño O Globo. De acuerdo con el ministro de Turismo, Celso Sabino, no se han registrado heridos.

Se ha cortado el suministro eléctrico en parte del edificio y, además, el personal de seguridad de la ONU ha formado un cordón para impedir que la gente regresara al interior del pabellón. Según han informado fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), toda la delegación española y los periodistas que les acompañaban en ese momento se encuentran bien.

El incendio se ha producido a las 14:10 y se ha iniciado a pocos metros de las oficinas de las delegaciones de los países, muy cerca de la oficina española.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven a convocar una misa en una iglesia de León en homenaje a Franco y Primo de Rivera
  2. 2 Alerta por nevadas en León: carreteras más afectadas, recomendaciones y medidas de la DGT
  3. 3 Qué hacer este fin de semana en León: Ángel Martín y encendido del pueblo de la navidad
  4. 4 Se abre la circulación a todos los vehículos en las carreteras leonesas
  5. 5 Carpetazo al tren de Feve: Santano se enroca en que las vías mueran en La Asunción y el bus eléctrico llegue a Matallana
  6. 6 El frente ártico cubre de nieve la montaña de León
  7. 7 El problema de las vacas de Riofrío y Carrizo llega al Gobierno central
  8. 8 Transportes licita por 7,9 millones la rehabilitación de 51 kilómetros de la N-630 en León
  9. 9 Una reputada psicóloga da en León las claves para un análisis feminista de la prostitución
  10. 10 El aviso naranja dejará el primer jueves blanco en la provincia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La COP30 desaloja el pabellón de negociaciones por un incendio

La COP30 desaloja el pabellón de negociaciones por un incendio