Relevo en el Sepulcro: Eduardo García se convierte en nuevo maestre
La cofradía leonesa realiza un emotivo acto para dar paso a una nueva etapa renovando su junta directiva
León
Lunes, 27 de octubre 2025, 10:44
Eduardo García se ha convertido en nuevo maestre de la Cofradía del Santo Sepulcro de León.
La jornada comenzó con una tradicional parva, en la que la nueva junta de gobierno se reunió para compartir un aperitivo en la sede canónica de la Cofradía del Santo Sepulcro-Esperanza de la Vida, la iglesia de San Froilán.
Desde allí, la Agrupación Musical de la Cofradía acompañó a los asistentes en un pasacalles hasta la iglesia de las RR. MM. Concepcionistas, donde tuvo lugar la Eucaristía y el acto solemne de la toma de posesión del nuevo maestre y su junta de freires.
La junta de gobierno quedará compuesta de la siguiente manera:
Maestre: Eduardo García Diaz
Vice-Maestre: Jorge Sández Fernández
Freire Juez de Penas y Freire Tesorero: José Luis Jáñez Sampedro
Freire Secretaria: Sonia Vega Novoa
Freire Vice-Secretario: Pablo de Paz Gómez
Freire Maestro de Ceremonias: José Antonio Fresno Castro
Freire Santo Sepulcro: Jorge Vega Llamazares
Freire Hombre Nuevo: Javier García García
Freire Nuestra Señora de la Luz: Sonia Fernández Baltar
Freire Agrupación Musical: Carmen María del Pozo Díez
Freire Abogador: José Luis Salas de la Mata
Freire: Patricia Fernández del Pozo
El acto contó con la presencia de los caballeros y damas de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, representantes de diversas cofradías, autoridades civiles y militares, además de familiares y amigos que quisieron acompañar este momento tan especial para la institución.
Finalizada la Eucaristía, la Agrupación Musical interpretó varias de sus marchas a las puertas del templo, poniendo el broche musical a una mañana cargada de emoción y solemnidad.
La jornada concluyó con una comida de hermandad, en la que los asistentes compartieron un agradable momento de convivencia y fraternidad.