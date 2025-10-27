Relevo en el Sepulcro: Eduardo García se convierte en nuevo maestre La cofradía leonesa realiza un emotivo acto para dar paso a una nueva etapa renovando su junta directiva

Eduardo García se ha convertido en nuevo maestre de la Cofradía del Santo Sepulcro de León.

La jornada comenzó con una tradicional parva, en la que la nueva junta de gobierno se reunió para compartir un aperitivo en la sede canónica de la Cofradía del Santo Sepulcro-Esperanza de la Vida, la iglesia de San Froilán.

Desde allí, la Agrupación Musical de la Cofradía acompañó a los asistentes en un pasacalles hasta la iglesia de las RR. MM. Concepcionistas, donde tuvo lugar la Eucaristía y el acto solemne de la toma de posesión del nuevo maestre y su junta de freires.

La junta de gobierno quedará compuesta de la siguiente manera:

Maestre: Eduardo García Diaz

Vice-Maestre: Jorge Sández Fernández

Freire Juez de Penas y Freire Tesorero: José Luis Jáñez Sampedro

Freire Secretaria: Sonia Vega Novoa

Freire Vice-Secretario: Pablo de Paz Gómez

Freire Maestro de Ceremonias: José Antonio Fresno Castro

Freire Santo Sepulcro: Jorge Vega Llamazares

Freire Hombre Nuevo: Javier García García

Freire Nuestra Señora de la Luz: Sonia Fernández Baltar

Freire Agrupación Musical: Carmen María del Pozo Díez

Freire Abogador: José Luis Salas de la Mata

Freire: Patricia Fernández del Pozo

El acto contó con la presencia de los caballeros y damas de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, representantes de diversas cofradías, autoridades civiles y militares, además de familiares y amigos que quisieron acompañar este momento tan especial para la institución.

Finalizada la Eucaristía, la Agrupación Musical interpretó varias de sus marchas a las puertas del templo, poniendo el broche musical a una mañana cargada de emoción y solemnidad.

La jornada concluyó con una comida de hermandad, en la que los asistentes compartieron un agradable momento de convivencia y fraternidad.

