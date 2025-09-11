El Nazareno ofrece sus hermanos al Banco de Voluntariado Un acuerdo facilita la incorporación de los papones a las labores que realiza este organismo de cooperación

La capilla de Santa Nonia ha acogido la firma de un convenio de colaboración entre la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno y la entidad Cooperación Social de Castilla y León (Banco de Voluntariado).

Gracias a este convenio, los hermanos de la Cofradía, y cualquier otro interesado podrán, colaborar con el Banco de Voluntarios en el acompañamiento de personas mayores, enfermos y personas que viven solas, así como en otras actividades similares.

En la rueda de prensa en la que se ha presentado el convenio han intervenido José Ángel de Castro Blanco, en representación del Banco de Voluntarios, así como el abad y el seise de la bolsa social de la Cofradía, Ignacio Tejera y Luis Labanda.

Todos aquellos interesados en formar parte de esta iniciativa como voluntarios pueden ponerse en contacto con la Bolsa Social de la Cofradía a través de los correos electrónicos obrasocial@jhsleon.com y jesusnazareno@jhsleon.com, o en el teléfono 987263744.

Con esta iniciativa, la Bolsa Social de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno continúa reforzando su apuesta por la solidaridad y el apoyo a las personas más cercanas que se encuentran en situación de soledad o enfermedad.

