El Nazareno caminará por Roma durante casi ocho horas

Rubén Fariñas León Miércoles, 7 de mayo 2025, 11:03 Comenta Compartir

Tres horas antes de lo previsto y un recorrido más largo de lo esperado. Aunque los papones de Jesús están acostumbrados a jornadas maratonianas recorriendo las calles de León, en Roma se tendrán que apretar las almohadillas y avanzar por la ciudad eterna durante casi ocho horas.

La ampliación del entramado que la organización ha impuesto, obliga a que la salida de la Gran Procesión de Roma, enclavada en el fin de semana del Jubileo de las Cofradías, se produzca tres horas antes de lo esperado.

Será a las 14:00 horas cuando el paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno salga a hombros de los braceros del Dulce Nombre desde la piazza Celimontana, lugar en el que se ha citado a los participantes en el desfile.

El recorrido en circuito circular y cerrado será el siguiente: Piazza Celimontana, via Claudia, Piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, Piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell'Ara Massimo di Ercole, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, Piazza del Colosseo, via Claudia y piazza Celimontana.

La llegada está prevista a partir de las 22:00 horas, por lo que serán casi ocho horas las que el paso leonés estará luciendo por las calles de Roma el día 17 de mayo.

El desprecio al Nazareno

A pesar del ninguneo que desde la propia organización del acto en España, dirigido por Paloma Saborido, y en el que se ha relegado al Nazareno a una inventada preprocesión, que no aparece en la programación oficial de 'Iubilaeum2025', el Señor de León compartirá recorrido con el Cachorro de Sevilla y la Esperanza de Málaga. Tal ha sido el menosprecio, que ya se pudo vivir cuando se anunció la presencia del Nazareno, que en la página oficial de la delegación española apenas se hace referencia a la presencia leonesa en Roma.

Junto a estas tres tallas de España, que saldrán a partir de las 14:00 horas, se sumarán otras manifestaciones de Italia y Portugal como es el caso de María Addolorata -Sicilia-, los crucifijos de las casacce -Liguria- y el crucificado de la Hermandad del Santísimo Sacramento de Mafra -Portugal-.

Temas

Roma