El Gran Poder tendrá nueva abadesa Mónica Urdiales tomará el relevo a José Antonio Campelo

Leonoticias León Martes, 2 de septiembre 2025, 11:58 Comenta Compartir

La Junta de Seises de la Cofradía Cristo del Gran Poder ha tomado la decisión de renovar la dirección de la penitencial de San Lorenzo.

Siguiendo sus estatutos, se ha decidido elegir nueva abadesa para el bienio 2025-2027.

La responsabilidad, en esta ocasión, recae en la hermana Mónica Urdiales Díez, muy comprometida con el devenir del Gran Poder en los últimos años.

La nueva abadesa tendrá a su cargo una de las cofradías con más potencial y crecimiento en los últimos años y una de las que atesora mayor patrimonio.

El acto de aceptación del cargo tendrá lugar el próximo sábado día 6 de septiembre, en la misaa que tendrá lugar en la Iglesia Parroquial de San Lorenzo, a las 18:30 horas.

Concluido el acto religioso se ofrecerá un vino español en el pabellón del Colegio Maristas San José.

Temas

Semana Santa León