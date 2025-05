El Dicasterio unifica la procesión del Nazareno, el Cachorro y la Esperanza

Rubén Fariñas León Martes, 13 de mayo 2025, 11:29 | Actualizado 11:54h. Comenta Compartir

A pesar de los intentos por restar valor a la presencia de Nuestro Padre Jesús Nazareno en Roma, incluida la promoción de una preprocesión o la falta de información en el perfil oficial creado desde la delegación en España, la realidad es que el señor de León estará en el mismo desfile que las otras dos tallas que a estas horas viajan hacia Roma desde Andalucía.

El polémico trato recibido, que llevó incluso a la cofradía, lejos de entrar en polémicas a pedir «más cariño» hacia el único paso del mundo que asistirá a dos procesiones vaticanas diferentes, ha sido puntualizado desde el Dicasterio -ministerio del Vaticano- encargado de organizar la gran procesión de Roma de este sábado 17 de mayo.

La web oficial del Jubileo de las Cofradías, realizada desde Italia, ha ampliado la información de este acto que adelantó su recorrido a las 14:00 horas, tal y como explicó Leonoticias, y que llevará a cofradías de España, Francia, Italia y Portugal a un desfile conjunto en el entorno del Coliseo y el Circo Máximo.

Y es importante el término conjunto, unificado, en una misma procesión que partirá desde la piazza Celimontana y seguirá el siguiente itinerario: vía Claudia, vía Celio Vibenna, vía di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, vía del Circo Massimo, viá dell'Ara Massima di Ercole, vía del Cerchi, vía di San Gregorio hacia el lugar de salida.

Así anuncia el Dicasterio para la Evangelización un recorrido que recoja «las realidades de la fe popular» y que sí contará con una segunda sección, reunida en Largo Cavalieri di Colombo y que concluirá dentro del Circo Massimo para asistir a la primera, donde participan los tres pasos llegados desde España.

Orden de participación en la gran procesión

La primera procesión, con imágenes llegadas desde diferentes lugares de Europa, contará con este orden de salida: Real e Venerável Irmandade do Santíssimo Sacramento de Mafra (Portugal), Arciconfraternita Vaticana di Sant'Anna de'Parafrenieri (Italia), Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, Priorato Ligure della Confraternite (Italia), Archiconfrérie de la Sanch de Perpignan (Francia), Confraternita María SS. Addolorata di Enna (Italia) y las otras dos cofradías españolas como son el Santísimo Cristo de la Expiración de Sevilla y María Santísima de la Esperanza de Málaga.

Todos los fieles que deseen asistir al solemne paso de esta procesión podrán participar libremente desde los lados habilitados para garantizar la visibilidad a lo largo del recorrido: Via Celio Vibenna – Via di S. Gregorio – Piazza di Porta Capena – Viale Aventino – Via del Circo Massimo – Via dell'Ara Massima di Ercole y Via dei Cerchi.

