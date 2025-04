El dedo en la herida de la Semana Santa: «Algunos creen que las varas dan inmunidad»

Rubén Fariñas León Viernes, 18 de abril 2025, 10:17 Comenta Compartir

Nadie le conoce y nadie quiere reconocerse en sus publicaciones. Suma más de 4.000 seguidores, y muchos más que no lo hacen por miedo a ser reconocidos, en una cuenta donde pocos logran escaparse al faro que todo lo ve en la Semana Santa.

Su identidad anónima motiva a que muchos se animen a denunciar escenas y actos impuros, como dicen los Mandamientos, que de otra forma no harían. Y es que, como él mismo recuerda, su cuenta la hacen entre «todos los papones» porque «todos somos el juez de penas».

La cuenta de Instagram desde la que se vigila el buen comportamiento y las buenas formas en la pasión leonesa lleva cuatro años ejerciendo de policía de asuntos internos para investigar y meter el dedo en las heridas de las cofradías y la junta mayor de la Semana Santa de León.

¿Por qué empiezas en esta cuenta y cuándo?

Esta cuenta comenzó como una broma entre amigos en el año 2022. Se subían críticas en tono irónico y, posteriormente, se fue puliendo en función de lo que la gente demandaba. Hay secciones como 'Trivial Cofrade' o 'Carteles Horribilis' que ya son un clásico. Se intenta amenizar la Cuaresma en tono de humor, y aportar otro punto de vista.

¿Qué persigues con estas denuncias?

Hace falta una voz crítica que sacuda conciencias e intente que las cofradías mejoren. El fin, como siempre digo, es hacer pensar. Si lo logras, quizás cambies algo. Creo que ahora, por ejemplo, los papones cuidan más la indumentaria. Sobre todo me gustaría, aunque es muy difícil lograrlo, una democracia real. Mucha gente tiene miedo a levantarse y hablar en sus juntas generales por represalias. Igual que criticamos a los políticos se pueden criticar las cofradías, algunos pecan de mucho ego y no entienden que no se pone la lupa de manera personal contra ellos, sino que se evalúa su labor como miembro de una junta de gobierno. Y todos cometemos errores. También se lanzan sugerencias para mejorar las cosas, y hacen caso de ellas.

¿Has recibido amenazas por parte de alguien?

Sí, muchas veces. Cada vez que se pone el foco en una cofradía, salvo contadas ocasiones, estalla. Tienen la piel muy fina y no admiten que nadie les cuestione nada. Digo nadie porque el 90% del contenido que se sube son aportaciones de papones. Yo no tengo ningún problema personal directo con nadie.

¿Cuántos mensajes/denuncias sueles recibir estos días?

Esta Semana Santa, sin venir a cuento, un hermano de una cofradía se quejó y se le han pedido disculpas. Al principio medir y ser termómetro de la gente es complicado, desde aquí se reiteran. Actualmente no se personifica en nadie, no se entienden sus motivos. Las juntas de gobierno, algunas, se toman todo de manera personal cuando criticas sus actos, o alguna cuestión mejorable. Creen que las varas les dan inmunidad y es precisamente todo lo contrario. Hay que escuchar a tu gente lo primero. Aunque se lleva mucho el «aquí mando yo».

¿Tienes algún tipo de filtro?

A veces los papones se enfadan mucho con algún tema en concreto y no se sube todo lo que mandan. Las descalificaciones personales no llevan a ningún sitio y el relfejo del malestar de la gente, no se ha hecho siempre de manera correcta. Es mejor criticar y proponer una solución. La Semana Santa es un ente complejo de manejar y sobre todo de entender. Todos son necesarios, pero en mi opinión muchas veces se enfadan entre ellos por tonterías que llevan a enfrentamientos graves o dejarse de hablar. Es fuerte que no se miren a la cara, pero luego vayan a comulgar. Creo que hay doble moral en algunos casos.

¿A qué cofradías impones más 'penas' en Semana Santa?

Quizás las más numerosas en hermanos conllevan más críticas por su complicada gestión en su puesta en escena en la calle. También se ha abierto el debate de que si una banda ha de tener un nivel mínimo para acompañar a un paso. O si los más mayores, al ver que ya no pueden, han de dejar el brazo.

¿Hay alguien que sepa quién eres?

Claro. Hay colaboradores que comenzaron esta andadura hace 4 años y se mantienen fieles a la cita cada Semana Santa.

¿Qué denuncias han sido las que más visualización han tenido?

Creo que la última que más se ha viralizado fue criticar que la Morenica saliera con la lluvia y el manto de Isabel II. Es la imagen de todos los leoneses y las leonesas. Tiene que durar muchos años más, hay que cuidarla. No hay que procesionar a toda costa. Por ejemplo, el Sábado de Pasión se suspendieron las procesiones previstas por la lluvia. Hay que preservar el patrimonio

¿Te atreverías algún día a salir del anonimato?

Hay personas que ya saben quien soy. Siempre contesto lo mismo: no hay que fijarse tanto en la identidad, sino en el símbolo. La cuenta es reivindicativa porque todo el mundo puede participar, expresar lo que no le gusta y además creo que nos reímos mucho en la espera. Esta cuenta la hacemos entre los papones, #todossomosjuezdepenas. No hay que tomarse todo tan en serio.