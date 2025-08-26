Zenit Lastra, la nueva referencia residencial en León

Leticia Domínguez León Martes, 26 de agosto 2025, 08:21 Compartir

La Lastra se ha consolidado como una de las zonas con mayor proyección de León. Sus avenidas amplias, aceras accesibles y zonas verdes la convierten en un espacio moderno y preparado para el bienestar de los vecinos. En este sentido, Zenit Lastra nace con la vocación de convertirse en el nuevo referente del barrio.

Viviendas modernas y versátiles

La promoción ofrece viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, pensadas para distintos estilos de vida: desde quienes buscan su primera casa hasta familias que necesitan mayor espacio. Todas las viviendas cuentan con amplias terrazas. En el caso de los cuatro áticos, estas terrazas se transforman en auténticos miradores abiertos al cielo de León. Los precios parten desde 170.000 €, incluyendo garaje y trastero. Lo que convierte a Zenit Lastra en una oportunidad destacada dentro del mercado inmobiliario leonés. Además, los propietarios podrán personalizar los acabados y detalles, siempre con la viabilidad validada por la dirección facultativa.

Ampliar Salón vivienda en Zenit Lastra Zenit Lastra

Zonas comunes para compartir

Zenit Lastra entiende que la vivienda no es solo el espacio de tu puerta hacia dentro. Por eso, la promoción ofrece espacios comunes que amplían la experiencia de habitar aquí: Gastroteca, gimnasio, piscina y videovigilancia. A ello se suman buzones inteligentes, accesos electrónicos a las zonas comunes, y garajes con preinstalación para recarga de vehículos eléctricos.

Ampliar Viviendas Zenit Lastra Zenit Lastra

Calidad y sostenibilidad

El edificio está proyectado con materiales de calidad y sistemas que garantizan eficiencia energética. Destaca la fachada ventilada, que mejora el aislamiento y el confort interior, junto con carpinterías de aluminio con doble acristalamiento exterior e interior, que aportan seguridad, confort y durabilidad. El sistema de aerotermia con suelo radiante y refrescante proporciona confort todo el año. Además, contará con una instalación fotovoltaica de autoconsumo para dar apoyo a las zonas comunes.

Ampliar Viviendas Zenit Lastra de noche Zenit Lastra

Inversión de futuro

La entrega de Zenit Lastra está prevista para el primer trimestre de 2028, y la promoción ya se encuentra en fase de reservas. La iniciativa cuenta con la experiencia de Inmobiliaria Burgo Nuevo y el respaldo financiero de Caja Rural de Zamora. Los interesados pueden conocer más detalles en zenitnorte.com, en las oficinas de Inmobiliaria Burgo Nuevo (Av. Independencia 5, esquina con Arco de Ánimas) o en el teléfono 987 26 30 00.