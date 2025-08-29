Vuelve la Feria del Dulce a Benavides

Leticia Domínguez Benavides de Órbigo Viernes, 29 de agosto 2025, 08:20 Compartir

Durante el sábado 30 y el domingo 31 de agosto, Benavides de Órbigo celebra su ya tradicional XVIII Feria del Dulce con un total de 28 expositores que llenarán de dulce las calles de la localidad leonesa. Como ya es habitual en ediciones pasadas, el programa busca ofrecer actividades de todo tipo para que todos los públicos puedan disfrutar de un evento con casi dos décadas de historia.

Talleres infantiles y mucho dulce

El sábado a las 10:00 h tendrá lugar la apertura de la feria y, seguidamente, la recepción de autoridades e inauguración oficial a cargo de Javier Losada, gerente de Nazaret Hojaldrería. A continuación, habrá actuación de Scherztrio León. Ya por la tarde, a las 17:00 h los más pequeños de la casa podrán disfrutar de un taller infantil que consistirá en la elaboración de chupetines. Por su parte, los adultos tienen a su disposición realizar un taller de cocina dulce con Thermomix. El fin de la jornada lo pondrá la Banda de Gaitas Aires Mineros de Matarrosa del Sil, que será la encargada de amenizar los pasacalles por el municipio.

Programación de la Feria del Dulce de Benavides de Órbido 2025

Los actos continuarán el domingo desde las 11:00 h con la apertura de la feria. A lo largo de la mañana, el taller de elaboración de mini tartas frías en vaso y los pasacalles a cargo de la Banda de Música del Reino de León animarán la feria. Para rematar, tendrá lugar un baile vermut en la carpa central, un taller infantil con elaboración de tacos dulces de fruta y un taller de elaboración de bebida dulce en Thermomix. El fin de feria lo pondrá el espectáculo Bañetukada a las 21:00 h.

