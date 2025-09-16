leonoticias - Noticias de León y provincia

Mercadillo navideño en Praga LN
Publirreportaje

Vuela directo a Praga para conocer sus mercadillos navideños con Viajes Carrefour

Viajes Carrefour, ubicado en Hipermercado Carrefour en León, te acerca a los mercadillos navideños de Praga en el puente de diciembre con vuelo directo desde el aeropuerto de León

Irene de Celis

Irene de Celis

León

Martes, 16 de septiembre 2025, 08:25

Si eres amante de los mercadillos navideños no puedes dejar pasar la oportunidad de conocer los emblemáticos puestos que inundan las calles de Praga en una de las fechas más mágicas del año.

Entre el 5 y el 8 de diciembre, Viajes Carrefour te lleva directo desde León a la capital de Praga desde 1065 euros. En este viaje, además de descubrir uno de los mercadillos navideños más importantes de Europa, también podrás conocer Praga, sus calles y sus rincones más importantes.

Mercadillo navideño en Praga LN

Itinerario en Praga

El sábado 6 de diciembre se visitará el barrio del Castillo con entrada al Palacio, Catedral de San Vito y Callejón de Oro siempre acompañados de un guía de habla hispana. Conocer la Ciudad Vieja y su famoso reloj astronómico es visita obligada y uno de los puntos más importantes de la ciudad.

Los viajeros podrán también gozar de las calles y los mercadillos navideños en el tiempo libre que se ofrece en el viaje. Una oportunidad única para perderse y descubrir un mundo mágico en un viaje que quedará en tu retina para siempre.

Durante la jornada del domingo dispondrás de tiempo suficiente para pasear por los puestos navideños de las plazas más reconocidas como son la de la Ciudad Vieja, la Plaza de Wenceslao y la Plaza de la República, así como en el Castillo de Praga y la Plaza de la Paz (Náměstí Míru). Para ponerle un punto y final ideal a este viaje, por la noche se realizará un paseo en barco por el río Moldava con la cena incluida.

Aprovéchate de un 5 por ciento de descuento si reservas tu viaje antes del 6 de octubre, Viajes Carrefour, ubicado en el Hipermercado Carrefour en León, te ofrece total confianza y cuidado en tu escapada de ensueño.

