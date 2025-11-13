leonoticias - Noticias de León y provincia

Volvo en el Salón del automóvil de León
Volvo, accesibilidad a marcas premium gracias al bajo precio

Volvo se presenta en la Feria Acole con una amplia gama de vehículos de km0 y usado

Irene de Celis

Irene de Celis

León

Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:09

Para todos los leoneses que están buscando un vehículo de ocasión, Volvo ofrece en la Feria del automóvil de este fin de semana una gran selección de vehículos donde poder encontrar el que más se adapte a tus gustos y necesidades. Isaac Cantalapiedra, gerente de Volvo León, anima a los leoneses a «acercarse a la feria a tener un primer contacto, en la que podrán ver ofertas atractivas, para que lo valoren y mediten, buscaremos la mejor opción para cada uno tanto aquí como en el concesionario».

Premio a mejor concesionario de España en ventas

Vehículo de Volvo en el Salón del automóvil de León Irene de Celis

Cantalapiedra da las claves que les ha llevado a conseguir el Premio al Mejor Concesionario de España en ventas: «Trabajamos con márgenes muy pequeños por lo que los clientes tienen una fácil accesibilidad a vehículos premium a un bajo precio».

El compromiso de Volvo va más allá de ofrecer un vehículo con todas las garantías, también están concienciados con el medio ambiente y trabajan día a día con el objetivo de conseguir la neutralidad climática en 2040.

Cada uno de sus vehículos es sometido a una revisión estricta con la que asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad, rendimiento y aspecto exterior.

Volvo es uno de los concesionarios participantes en la novena edición del salón del automóvil Acole CEL que expondrá las mejores ofertas en el Palacio de Exposiciones entre el 13 y el 16 de noviembre en horario de 11:00 a 21:00 horas.

