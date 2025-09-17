leonoticias - Noticias de León y provincia

El Alpine A290 eléctrico
El Alpine A290 eléctrico Alejandro Cuervo
Un voltio por León: El nuevo Alpine A290 eléctrico por el alfoz

Descubre «Un voltio por León», una serie de rutas por la provincia con un único reto: recorrer los paisajes más pintorescos de nuestro territorio sin contaminar

Irene de Celis

Irene de Celis

La Virgen del Camino

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:02

Leonoticias y el Grupo Leomotor se suben a los mandos del nuevo Alpine A290 cien por cien eléctrico. Se caracteriza por tener 150 CV de potencia y un acabado deportivo que rinde homenaje al pasado. En esta nueva cita con «Un voltio por León», te ofrecemos un recorrido por el alfoz de León.

La salida tiene lugar desde Los Pinos, en León capital, a bordo del Alpine A290, que no solo enamora por fuera: su interior ofrece detalles racing, asientos envolventes y tecnología de última generación con un toque retro irresistible. La primera parada del trayecto se hace ante la imponente Basílica de La Virgen del Camino, donde historia y arquitectura recuerdan el peso espiritual de la tierra.

De ahí, el trayecto continúa por carreteras comarcales hacia Quintana Raneros, disfrutando de la agilidad y el silencio del Alpine A290 eléctrico, ideal para descubrir cada rincón sin perder ni una nota del paisaje.

En la parte gastronómica del viaje, la parada tiene lugar en Ruta 987, un restaurante donde la parrilla es arte. En él puedes degustar carnes al punto perfecto, elaboradas con mimo, y unos postres caseros que ponen el broche dulce a la experiencia.

El Alpine A290 llega con más fuerza que nunca, y León es el mejor escenario para vivirlo.

El Alpine A290 eléctrico a su paso por La Virgen del Camino Alejandro Cuervo

La movilidad eléctrica, ahora más accesible que nunca

La reactivación de las ayudas del Plan MOVES III vuelve a poner a disposición de los conductores subvenciones de hasta 7.000 euros en la adquisición de un vehículo eléctrico. Además, en Grupo Leomotor adelantan el importe de las ayudas para que no tengas que esperar a su tramitación y, como incentivo adicional, regalan el cargador y su instalación en tu domicilio, facilitando aún más la transición hacia una conducción limpia y eficiente.

¿Quieres disfrutar de tu propio Voltio por León? Ahora el Grupo Leomotor está sorteando un fin de semana en coche eléctrico entre los lectores de Leonoticias. Consulta las bases aquí (www.leomotor.net/un-voltio-por-leon).

¿Cuánto se ahorra al recorrer esta ruta en coche eléctrico?

  • Tu ahorro Ahorras aproximadamente 5,65 € en combustible

  • Ayuda al medio ambiente Evitas emitir unos 10 kg de CO₂

